Два роки в сім'ї: як змінився названий син Тімура Мірошниченка (відео)

Як змінився Марсель

Річ у тім, що вчора виповнилося 2 роки, як вони забрали з дитбудинку хлопчика, якого потім назвали Марсель.

"Рівно два роки тому, 09.06.23 ми вперше побачили сина! Не "складний випадок" чи "подумайте добре", а сина, бо ми знали, що це він привів нас до себе. І всі ці деталі вже не мають значення, бо ми нарешті знайшли одне одного! Два роки абсолютного щастя! Дякую, що обрав нас, синку! Народжений серцем", - зазначила вона в публікації.

Як змінився син Мірошниченка за два роки (скриншот)

Також вона показала відео, на якому можна побачити, як змінилася дитина. На перших кадрах Марсель наляканий і боязкий, а вже за два роки - активна і смілива дитина, яка перевертає догори дригом усю квартиру.

Як відреагували в мережі

Фоловери Інни й Тімура Мірошниченків одразу ж взялися коментувати публікацію:

"Марсель - неймовірний приклад того, як любов здатна кардинально змінити людину. Він зовсім інший. Не такий, як був раніше. Дитина, яка насолоджується цим життям, і заповнює простір своїм сміхом і приколами"

"Ох і красунчик кучерявий"

"Дивовижні ви, дивовижний Марсель"

"Ці очі говорять, що Марсель дізнався, що таке бути в сім'ї, рости в сім'ї, де тебе люблять. Щасливі очі дитини, яка знайшла свою сім'ю"

"Боже, як змінилася дитина. Як же важко знати, скільки ще чекають на свою маму".

Син Мірошниченко Марсель (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Скільки дітей в Інни та Тімура Мірошниченків

Тимур та Інна одружилися у 2018 році. Того ж року в них народилася донька Мія, а 2020 року син Марко.

Після початку війни подружжя вирішило усиновити дитину. У 2023 році вони забрали з житомирського дитбудинку 2-річного хлопчика Марселя.

Він народився передчасно і мав проблеми зі здоров'ям. Але це не злякало подружжя - йому вже зробили кілька операцій, він активно розвивається. І навіть почав говорити, попри те, що лікарі казали, що в нього будуть проблеми з мовленням.

У 2023 році Інна заявила, що готова усиновити ще одну дитину. У квітні 2024-го вона стала офіційною кандидаткою. За рекомендацією експертів сім'я шукала дівчинку 8-10 років без складного соціального минулого.

Влітку 2024 року Мірошниченко повідомили, що удочерили 8-річну Ангеліну. Уперше вони побачилися в Zoom - дівчинка тоді перебувала в Польщі, куди її евакуювали разом із дитбудинком на початку вторгнення РФ.

Сім'я Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)