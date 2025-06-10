Два года в семье: как изменился приемный сын Тимура Мирошниченко (видео)

Как изменился Марсель

Дело в том, что вчера исполнилось 2 года, как они забрали из детдома мальчика, которого потом назвали Марсель.

"Ровно два года назад, 09.06.23 мы впервые увидели сына! Не "сложный случай" или "подумайте хорошо", а сына, потому что мы знали, что это он привел нас к себе. И все эти детали уже не имеют значения, потому что мы наконец нашли друг друга! Два года абсолютного счастья! Спасибо, что выбрал нас, сын! Рожденный сердцем", - отметила она в публикации.

Как изменился сын Мирошниченко за два года (скриншот)

Также она показала видео, на котором можно увидеть, как изменился ребенок. На первых кадрах Марсель напуганный и робкий, а уже через два года - активный и смелый ребенок, который переворачивает вверх дном всю квартиру.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Инны и Тимура Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию:

"Марсель - невероятный пример того, как любовь способна кардинально изменить человека. Он совсем другой. Не такой, как был раньше. Ребенок, который наслаждается этой жизнью, и заполняет пространство своим смехом и приколами"

"Ох и красавчик кучерявый"

"Удивительные вы, удивительный Марсель"

"Эти глаза говорят, что Марсель узнал, что такое быть в семье, расти в семье, где тебя любят. Счастливые глаза ребенка, который нашел свою семью"

"Боже, как изменился ребенок. Как же трудно знать, сколько еще ждут свою маму".

Сын Мирошниченко Марсель (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Сколько детей у Инны и Тимура Мирошниченко

Тимур и Инна поженились в 2018 году. В том же году у них родилась дочь Мия, а в 2020 году сын Марко.

После начала войны супруги решили усыновить ребенка. В 2023 году они забрали из житомирского детдома 2-летнего мальчика Марселя.

Он родился преждевременно и имел проблемы со здоровьем. Но это не испугало супругов - ему уже сделали несколько операций, он активно развивается. И даже начал говорить, несмотря на то, что врачи говорили, что у него будут проблемы с речью.

В 2023 году Инна заявила, что готова усыновить еще одного ребенка. В апреле 2024-го она стала официальной кандидаткой. По рекомендации экспертов семья искала девочку 8-10 лет без сложного социального прошлого.

Летом 2024 года Мирошниченко сообщили, что удочерили 8-летнюю Ангелину. Впервые они увиделись в Zoom - девочка тогда находилась в Польше, куда ее эвакуировали вместе с детдомом в начале вторжения РФ.

Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)