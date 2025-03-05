Два періоди стрімкого старіння в житті людини: вчені назвали точний вік

Як показують останні дослідження молекулярних змін, пов'язаних зі старінням, люди відчувають два пікових періоди, які більші схожі на стрибки. Один відбувається орієнтовно в 44-45 років, а інший - у віці 60 років.

"Ми не просто змінюємося поступово з часом, є деякі дійсно драматичні зміни. Виявилося, що середина 40-х - це час різких змін, як і початок 60-х. І це правда, незалежно від того, на який клас молекул ви дивитеся", - пояснив генетик Стенфордського університету Майкл Снайдер.

Старіння є складним процесом і він пов'язаний зі зростаючими ризиками захворювань усіх видів. Снайдер та його колеги досліджували біологію старіння, щоб краще зрозуміти, які зміни відбуваються та як, щоб краще пом'якшити та лікувати ці захворювання.

Вони відстежували групу дорослих, які здавали біологічні зразки кожні кілька місяців протягом кількох років.

З'ясувалося, що при деяких станах, таких як хвороба Альцгеймера та серцево-судинні захворювання, ризик не зростає поступово з часом, він різко зростає після певного віку.

Використовуючи зразки, вчені відстежували різні види біомолекул. До них належать РНК, білки, ліпіди, таксони мікробіомів кишечника, шкіри, носа та ротової порожнини - загалом 135 239 біологічних особливостей.

Кожен учасник в середньому подав 47 зразків, один з учасників подав 367 зразків. Ця величезна кількість даних призвела до отримання 246 мільярдів точок даних, які потім дослідники обробили, шукаючи закономірності змін.

Снайдер та його колеги помітили, що існує дуже чітка зміна кількості різних типів молекул в організмі людини на двох різних етапах життя. Приблизно 81% усіх досліджених молекул показали зміни під час однієї чи обох цих стадій. Пік змін припав на середину 40-х років (44-45 років), і знову - на початку 60-х років, з дещо іншими профілями.

Пік у 44-45 років показав зміни у молекулах, пов'язані з метаболізмом ліпідів, кофеїну та алкоголю, а також з серцево-судинними захворюваннями та дисфункціями шкіри та м'язів.

Пік у 60 років був пов'язаний з метаболізмом вуглеводів і кофеїну, серцево-судинними захворюваннями, шкірою та м'язами, імунною регуляцією та функцією нирок.

Перший пік зазвичай припадає на період менопаузи або перименопаузи у жінок, але дослідники виключили це як головний фактор, оскільки чоловіки також зазнали значних молекулярних змін у тому ж віці.

"Це свідчить про те, що в той час, як менопауза або перименопауза можуть сприяти змінам, які спостерігаються у жінок в 44-45 років, ймовірно, існують інші, більш значні фактори, які впливають на ці зміни як у чоловіків, так і у жінок", - пояснює метаболоміст і один з авторів дослідження Сяотао Шен.

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