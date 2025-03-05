Два периода стремительного старения в жизни человека: ученые назвали точный возраст

Как показывают последние исследования молекулярных изменений, связанных со старением, люди испытывают два пиковых периода, которые больше похожи на скачки. Один происходит ориентировочно в 44-45 лет, а другой - в возрасте 60 лет.

"Мы не просто меняемся постепенно со временем, есть некоторые действительно драматические изменения. Оказалось, что середина 40-х - это время резких изменений, как и начало 60-х. И это правда, независимо от того, на какой класс молекул вы смотрите", - пояснил генетик Стэнфордского университета Майкл Снайдер.

Старение является сложным процессом и он связан с растущими рисками заболеваний всех видов. Снайдер и его коллеги исследовали биологию старения, чтобы лучше понять, какие изменения происходят и как, чтобы лучше смягчить и лечить эти заболевания.

Они отслеживали группу взрослых, которые сдавали биологические образцы каждые несколько месяцев в течение нескольких лет.

Выяснилось, что при некоторых состояниях, таких как болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания, риск не растет постепенно со временем, он резко возрастает после определенного возраста.

Используя образцы, ученые отслеживали различные виды биомолекул. К ним относятся РНК, белки, липиды, таксоны микробиомов кишечника, кожи, носа и ротовой полости - всего 135 239 биологических особенностей.

Каждый участник в среднем подал 47 образцов, один из участников подал 367 образцов. Это огромное количество данных привело к получению 246 миллиардов точек данных, которые затем исследователи обработали, ища закономерности изменений.

Снайдер и его коллеги заметили, что существует очень четкое изменение количества различных типов молекул в организме человека на двух разных этапах жизни. Примерно 81% всех исследованных молекул показали изменения во время одной или обеих этих стадий. Пик изменений пришелся на середину 40-х годов (44-45 лет), и снова - в начале 60-х годов, с несколько иными профилями.

Пик в 44-45 лет показал изменения в молекулах, связанные с метаболизмом липидов, кофеина и алкоголя, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями и дисфункциями кожи и мышц.

Пик в 60 лет был связан с метаболизмом углеводов и кофеина, сердечно-сосудистыми заболеваниями, кожей и мышцами, иммунной регуляцией и функцией почек.

Первый пик обычно приходится на период менопаузы или перименопаузы у женщин, но исследователи исключили это как главный фактор, поскольку мужчины также претерпели значительные молекулярные изменения в том же возрасте.

"Это свидетельствует о том, что в то время, как менопауза или перименопауза могут способствовать изменениям, которые наблюдаются у женщин в 44-45 лет, вероятно, существуют другие, более значительные факторы, которые влияют на эти изменения как у мужчин, так и у женщин", - объясняет метаболомист и один из авторов исследования Сяотао Шен.

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