Ця ознака на ваших нігтях покаже, наскільки швидко ви старієте

Експерт у галузі генетики розповів, як визначити, чи швидко ви старієте. Виявляється, відповідь можу дати ваші нігті.

Як саме нігті можуть розповісти про процеси старіння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст лікаря Сінклера в подкасті Lifespan.

Про що можуть свідчити ваші нігті?

Швидкість росту ваших нігтів може свідчити про те, як швидко ваше тіло генерує нові, здорові клітини, які, швидше за все, захистять ваше тіло від старіння. Про це повідомив лікар Сінклер - всесвітньо відомий медик-дослідник, який працює професором генетики та співдиректором Центру дослідження біології старіння Гарвардської медичної школи.

Говорячи у своєму подкасті "Тривалість життя", доктор Сінклер сказав: "Швидкість росту ваших нігтів є дійсно хорошим показником того, старієте ви чи ні".

У дослідженні 1979 року вчені виявили, що щотижневий ріст нігтів сповільнюється приблизно на 0,5% на рік, починаючи з 30 років. Це свідчить про те, що ріст нігтів пов’язаний зі старінням.

"Я звертаю увагу на те, сповільнюється ріст моїх нігтів чи ні. Кожного разу, коли мені потрібно стригти нігті, я думаю, як давно я їх стриг? Якщо нігті ростуть швидко і вам потрібно їх стригти частіше, ніж іншим людям вашого віку, це може означати, що ваше тіло старіє повільніше", - сказав експерт.

Вважається, що повільний ріст нігтів пов’язаний з уповільненням кровообігу з віком, тобто нігті отримують менше поживних речовин для свого росту.

Дієта також відіграє ключову роль, оскільки дефіцит поживних речовин може уповільнити ріст нігтів, а рівень гормонів також має вплив, тому ріст нігтів має тенденцію прискорюватися під час вагітності та статевого дозрівання.