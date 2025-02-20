Як виглядає ідеальний вечір людини за думкою вчених: найкраща формула

Повернення з роботи додому, приготування вечері, час з родиною або прогулянка з собакою, книжка чи телевізор - що входить у формулу ідеального вечора людини? З цим питанням розібралися вчені й назвали, що саме дозволяє зробити вечір ідеальним.

Як виглядає ідеальний вечір для більшості людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

За результатами опитування понад 2000 осіб, вчені розповіли, яка ж формула вечора є ідеальною для більшості людей.

Найкращий час повернення додому - 17:30.

Проте перше, що потрібно зробити після повернення додому, це не добратися до дивану. Потрібно приділити час для переодягання в домашній одяг, приготувати вечерю та виконати необхідні справи.

Оптимальний час для прийняття душу, за словами опитаних, становить 19 хвилин. Ідеальний час, щоб зручно вмоститися на дивані - 18:42.

Половина респондентів повідомила, що віддає перевагу проведенню вечорів вдома - на самоті або з близькими. Дві третини зізналися, що часто скасовують усі плани на вечір, щоб ніхто не заважав їм розслабитися.

55% підкреслили, що прагнуть уникати непроханих гостей і не хочуть нікого бачити.

Але 45% вказали, що з задоволенням проводять час з рідними та близькими, а 24% - насолоджуються вечорами на самоті. Ще 9% розповіли, що ділять цей час з домашніми улюбленцями.

Також варто додати, що є різниця у відповідях залежно від пори року та погодних умов.

Близько 20% зазначили, що восени та взимку майже всі вечори проводять вдома.

А 35% додали, що в цей час в них з'являється більша потреба у турботі про себе, що пояснюється змінами біоритмів та погодних умов.

66% назвали головною причиною бажання провести вечір вдома комфорт, 53% - спокій і відчуття безпеки, а 48% - можливість побути у рідних стінах, навіть якщо це всього лише на кілька хвилин.

Більшість опитаних вважають обов'язковими елементами ідеального вечора ароматичні свічки та розслаблюючу музику.

Серед улюблених занять вдома лідирують: читання книг, перегляд класичних фільмів та приготування смачних страв. 13% - з нетерпінням чекають проведення часу за відеоіграми, а 74% - дуже чекають часу, коли нічого не потрібно робити.