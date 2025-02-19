З якого віку починається старіння та чи можна цей процес загальмувати: наукові факти та поради

Хто не мріяв би залишатися молодим довше? Виявляється, старіння починається не тоді, коли ми думаємо. Перші ознаки можуть з'явитися вже у 20 або 30 років, але існують способи, які допоможуть зберегти молодість довше.

З якого віку людина починає старішати та як зберегти молодість якомога довше, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли починається старіння

Визначення віку початку старіння - це тема, яка непокоїть вчених вже не один десяток років. За новою теорією, старіння починається тільки після 50 років.

Вчені з США, Фінляндії та Великобританії вивчали у рамках спільного проєкту активність роботи генів в зразках м'язів і мозку людей в віці від 20 до 90 років. Вони визначили, що у віці 50-55 років наступає так званий "перелом", коли організм людини починає старішати.

У новій концепції вважається, що до 23 років людина росте, після - організм підтримує захисні функції по максимуму та оберігає тіло від розвитку небезпечних захворювань, а після 50-55 років захисні механізми починають помітно слабшати. Саме тоді з'являються перші вікові захворювання й інші ознаки старіння.

У людському організмі до 50 років спостерігається одна картина роботи генів, а після - вже інша. Тому науковці припускають, що якраз у цьому віці будуть ефективними заходи, які допомагають уповільнити старіння організму.

Варто згадати, що раніше науковці стверджували, що процес старіння може починатися набагато раніше, ніж ми думаємо. Вже у 20 років можуть з'являтися перші зморшки та зниження фізичної активності.

Але не все так погано - правильний підхід до життя може допомогти зберегти молодість набагато довше!

А як можна продовжити молодість?

Вчені радять скоротити кількість споживаної їжі та калорій, і вказують, що більшість довгожителів мало їдять і дуже стрункі. Продукти, які входять в раціон, мають бути поживні, але дієтичні - фрукти, овочі, горіхи, риба. М'яса та перероблених продуктів краще уникати або звести їх до мінімуму.

Другий метод - це профілактика слабкості. І це стосується усіх видів слабкості - м'язової, емоційної (втома, зниження когнітивних функцій), кісткова (яка пов'язана з втратою мінеральної щільності кісток). Слабкість робить людину менш активною, менш рухливою і це теж пришвидшує старіння. Тому дуже важливо бути фізично активним щодня.

Третій пункт, на який вказують вчені - це якість сну. Якщо постійно лягати спати після опівночі, в організмі активізується синтез одного з білків, який сприяє розвитку атеросклерозу. Внаслідок цього починається прискорене руйнування стінок судин, підвищується ризик проблем з серцем, інфарктів та інсультів. Тому найкраще лягати спати до 23:00.

Також варто відмовитися від поганих звичок - алкоголь, куріння. Відмова від куріння у будь-якому віці здатна продовжити життя.

Ну і наостанок - психологічне благополуччя. Позитивний настрій та розвиток особистості, соціальні контакти, маленькі радощі життя, насолода від кожного дня - це те, що також входить у "рецепт" молодості.