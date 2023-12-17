Дуже шкодить ниркам та сечовивідним шляхам. Лікар застеріг від передозування популярним вітаміном

Деякі українці самовільно приймають вітамін D, при цьому навіть не перевіряючи клінічно, чи є у них дефіцит. Але передозування цим вітаміном є дуже небезпечним, адже викликає ряд проблем зі здоров'ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію інфекціоніста Євгена Дубровського у Facebook .

Що треба знати про вітамін D

"Те, що вітамін D корисний та вкрай необхідний, знають всі - імунітет, правильний розвиток, міцні кістки та інше. Все вірно, проте не всі знають, що штучне передозування вітаміном D дуже шкідливе та шкодить воно ниркам та сечовивідним шляхам", - говорить лікар.

Дубровський ділиться результатами дослідження, яке він раніше проводив з іншими лікарями - в усіх учасників Української антарктичної експедиції на станції Вернадський визначили рівень вітаміну D до зимівлі, протягом року та після повернення в Україну.

"Результати, м’яко кажучи, шокували. У всіх без виключення було діагностовано глибоку недостатність вітаміну D. При чому такого рівня, що мали б вже ламатись кістки та випадати всі зуби. Але усі і на початку, і протягом перебування на станції почувалися здоровими, були під наглядом лікаря і не мали жодних скарг, притаманних дефіциту вітаміну D", - говорить Дубровський.

Він зазначає, що полярники приймали повноцінні вітамінні комплекси впродовж року по аналізах і лише декому вдалося вийти на нижні границі норми під кінець експедиції. Але пізніше кров полярників перепровірили іншими тест-системами і результати вийшли більш прийнятними.

"Питання залишається відкритим та дискутабельним. Це не питання про якість лабораторій чи якість реагентів, які використовуються для аналізів", - пояснює лікар.

Дубровський зазначає, що регіональні лабораторії мають проводити внутрішній контроль на місцевій популяції, щоб отримувати реальні норми вітаміну D, характерні для цих територій, а не керуватись даними з Флориди, де багато сонця.

"Вітамін D корисний та часто використовується в лікуванні багатьох патологічних станів. Але з ним треба бути дуже обережним та ні в якому разі не зловживати. Це не безпечні вітамінки, на кшталт аскорбінки. Орієнтуватись варто не тільки на аналізи, а на клінічну картину, скарги та здоровий глузд", - застерігає лікар.