Очень вредит почкам и мочевыводящим путям. Врач предостерег от передозировки популярным витамином

Некоторые украинцы самовольно принимают витамин D, при этом даже не проверяя клинически, есть ли у них дефицит. Но передозировка этим витамином очень опасна, ведь вызывает ряд проблем со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию инфекциониста Евгения Дубровского в Facebook .

Что нужно знать о витамине D

"То, что витамин D полезен и крайне необходим, знают все - иммунитет, правильное развитие, крепкие кости и прочее. Все верно, однако не все знают, что искусственная передозировка витамином D очень вредна и вредит она почкам и мочевыводящим путям", - говорит врач.

Дубровский делится результатами исследования, которое он когда-то проводил с другими врачами - у всех участников Украинской антарктической экспедиции на станции Вернадский определили уровень витамина D до зимовки, в течение года и после возвращения в Украину.

"Результаты, мягко говоря, шокировали. У всех без исключения была диагностирована глубокая недостаточность витамина D. При чем такого уровня, которые должны были уже ломаться кости и выпадать все зубы. Но все и в начале, и во время пребывания на станции чувствовали себя здоровыми, были под наблюдением врача и не имели никаких жалоб, присущих дефициту витамина D", - говорит Дубровский.

Он отмечает, что полярники принимали полноценные витаминные комплексы в течение года по анализам и лишь некоторым удалось выйти на нижние границы нормы на исходе экспедиции. Но позже кровь полярников была проверена другими тест-системами и результаты получились более приемлемыми.

"Вопрос остается открытым и дискутабельным. Это не вопрос о качестве лабораторий или качестве реагентов, которые используются для анализов", - объясняет врач.

Дубровский отмечает, что региональные лаборатории должны проводить внутренний контроль на местной популяции, чтобы получать реальные нормы витамина D, характерные для этих территорий, а не руководствоваться данными из Флориды, где много солнца.

"Витамин D полезен и часто используется в лечении многих патологических состояний. Но с ним надо быть очень осторожным и ни в коем случае не злоупотреблять. Это не безопасные витаминки, вроде аскорбинки. Ориентироваться следует не только на анализы, а на клиническую картину, жалобы и здравый смысл", - предостерегает врач.