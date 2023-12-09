Зміцнюють здоров'я не гірше за БАДи. 7 доступних продуктів, які треба їсти взимку
Правильне харчування може підтримати здоров'я взимку. У цей час організму особливо потрібні поживні речовини та вітаміни. Їх найкраще отримувати із продуктів, оскільки з них вони краще засвоюються, ніж із БАДів.
Про те, які 7 продуктів підтримають здоров'я взимку, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Куркума
"Куркумін - основний активний інгредієнт кореня куркуми. Має потужну доведену протизапальну і антиоксидантну дію: знімає запалення в тканинах, включаючи печінку, кишківник, працює з жовчовідтоком, а це запорука здорової роботи травлення", - говорить експерт.
При цьому вона зазначає, що куркумін зі спеції порошку куркуми - це низькі дози, тому для максимального ефекту краще приймати свіжий корінь, а для покращення засвоєння додавати чорний перець, у складі якого піперин - натуральна речовина, що збільшує засвоєння куркуміну на 2000%.
"Взагалі, цільні прянощі корисні. Додайте ще кумин, кардамон, кмин, коріандр та гострий перець", - радить Голобородько.
Коноплі
Йдеться саме про види, які не містять наркотичних речовин.
У коноплях 30% корисних жирів, які знижують рівень цукру у крові, а також дають тривале насичення організму.
Вони мають 19% рослинного білка, як у льону та чіа. А ще містять вітамін Е та мінеральний набір як у хороших антиоксидантних комплексах: мідь, марганець, сірка, залізо, кальцій, калій.
Краще брати насіння в очищених ядрах. Або можна замінити їх насінням гарбуза.
Броколі
У броколі максимальна концентрація сульфорафану - органічної сполуки сірки. Вона збільшує здатність печінки до природного детоксу та захищає її клітини від окислювального стресу. Найкраще їсти броколі у вигляді паростків або молодих пагонів. Якщо ж її готувати, то до напівтвердого стану.
Темний салат
"Чим темніший лист, тим він корисніший. Вся листова зелень якісно впливає на склад крові і кисень, що переноситься до тканин, а вітамін К запобігає ламкості кісток і крихкості судин", - пояснює Голобородько.
Додайте паростки, полийте тхіною, оливковою олією, соком лимона та посипте насінням - такий мінісалат буде на сторожі вашого здоров'я.
Чорні ягоди
У чорних ягодах невелика кількість цукрів, фруктози, але при цьому в них максимально багато клітковини, органічної вологи та кислот. Темний колір означає гарантовану величезну кількість антиоксидантів, біофлавоноїдів, різних молекул, які люди шукають в БАДах.
Рослинні жири
Авокадо - вічнозелений символ здорового способу життя. Але його варто періодично замінювати на оливки, горіхи, олії. Бажано, щоб рослинні жири були у кожному прийому їжі.
Бобові
Бобові - це топ по рослинному білку. Заведіть 7 видів на кожен день тижня, й чергуйте їх у своєму раціоні: нут, сочевицю червону та зелену, білу квасолю, чорні боби, маш та сою.
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