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Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

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Субота 08 квітня 2023 18:05
Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка Яке взуття буде в моді 2023 року (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У сезоні весна-літо 2023 дуже багато цікавих трендів, які прикрасять жіночі ніжки. Тут і шнурівки, і мюлі, і гострі носи - вибір багатий, щоб задовольнити найвибагливіші смаки.

Дивіться фотопідбірку від Андре Тана, якою він поділився в Instagram.

Зав'язки, шнурівка та ремені

Зверніть увагу на взуття з незвичними зав'язками, шнурівкою та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим та цікавими.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Чоботи та ботфорти

Комбінувати шкіряні пальта та тренчі, а також легкі сукні та шорти в цьому сезоні чудово буде з чоботами у стилі нульових та ботфортами на плоскій підошві або підборах. Таке взуття стане чудовим вибором для тих, хто хоче додати яскравих акцентів у свій образ.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Платформа

Взуття на платформі не втрачає популярності та залишається актуальним у весняно-літньому сезоні 2023. Платформа буде модною як у спортивних варіантах, так і вечірніх. Тож знаходьте свій варіант, і сміливо носіть.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Гострий носок

Взуття з гострим носком завжди виглядає чудово, візуально витягує ноги та робить їх елегантними - словом, справжній маст-хев. Від козаків до слінгбеків - варіанти з загостреним носком є для кожної події.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Мюлі

Коли весняні дні стануть зовсім теплими, замініть чоботи на мюлі Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві, а от для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильному каблуці.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Лофери

Лофери особливо зручні, їх просто надягати, не потрібно витрачати час на шнурки або застібки. Комфорт і шик в одному флаконі.

Андре Тан показав найхітовіше взуття сезону весна-літо 2023: фотопідбірка

Всі фото: instagram.com/andre_tan_official

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Андре Тан дизайнер мода стилист