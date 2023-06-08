Очень модный цвет на лето 2023, который подходит абсолютно всем: много фото
Мода 2023 года диктует тренды на минималистичность, как в аксессуарах, так и в принтах и цветах. Один из цветов подходит абсолютно всем и прекрасно смотрится в варианте total-look.
Вдохновением поделилась в Instagram стилист Ната Москаленко.
Модный цвет, и как его носить
По словам эксперта, речь идет о классическом сером. Из оттенков можете выбирать от светло-серого до темно-серого. Круто смотрятся также сочетания оттенков серого в одном образе.
"Серый летом - да! Потому что в этом сезоне он в горячих трендах сезона", - отмечает стилистка.
Выбирайте платья, джинсы, классические брюки, юбки, пиджаки серого цвета и точно не прогадаете.
Фото: instagram.com/nata_moskalenko
Какие еще цвета очень трендовые в этом году
Стилист Анна Леканова в Instagram также рассказала, что самыми модными цветами 2023 также являются:
- Viva Magenta
- Деним
- Насыщенный зеленый
- Нежно-желтый
- Страстный красный
- Змеиный принт
- Шоколадные оттенки
- Все оттенки розового
- Нежный голубой
- Яркий синий
И помните, что в трендах 2023 года минималистичность в цветах, тотал-лук, контрастные комбинации, удлиненный силуэт и длина макси.
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