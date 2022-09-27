"Дуже чекаємо на зустріч": у McDonald's зробили заяву про відкриття ресторанів в Україні

Чи відкриються "маки" в містах України?

Якщо коротко, то - так. Але команді McDonald’s ще треба підготувати приміщення, й при цьому, звісно, не забуваємо про безпекову ситуацію в тому чи іншому місті.

Окрім того, наголошують у McDonald’s, "відновлення роботи ресторанів - це тривалий процес треба перезапустити великі виробничі процеси, налагодити постачання".

Тому конкретні дати відкриття ресторанів у інших містах в компанії поки не називають. Так само, як не називають дати відновлення роботи інших "маків" у столиці, які користувалися до повномасштабного вторгнення великим спросом (наприклад, McDonald’s у ТРЦ "Республіка", біля станцій метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" тощо).

Але точно відомо, що найшвидше відкриватимуться ресторани саме в Києві та у західних областях, зокрема, у Львові.

"З 20 вересня ми почали поетапно відкривати заклади в Києві та на західній Україні, які зачинилися 24 лютого. Але відновлення роботи ресторанів займає час. Слідкуйте за оновленнями на наших сторінках", - радять українцям у компанії.

Що ж стосовно Одеси, мешканці якої теж з нетерпінням чекають на повернення "мака", то у McDonald’s запевнили, що "також дуже чекають на зустріч з одеситами".

Страви з McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Коли запрацюють зали? Чи хоча б на винос?

У McDonald’s заявили, що вже на початку жовтня можна буде відвідати відкриті заклади, скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

Зали працюватимуть з 9:00 до 20:00 та закриватимуться на час повітряної тривоги.

Наразі ж "мак" працює тільки на доставку через Glovo.

Чому так важко замовити зараз?

До слова, часто кияни скаржаться, що довго чекають на свої замовлення, або взагалі не можуть обрати McDonald’s в меню Glovo. На це може бути кілька причин.

"У зв'язку з великим потоком замовлень послуга доставки може бути тимчасово недоступною у конкретному ресторані або може бути зменшений радіус доставки", - пояснюють у компанії.

Також впливати на тимчасове зникнення ресторану з додатку доставки може кількість вільних кур’єрів. Адже в перший день відновлення роботи "маків" у Києві вже зранку у Glovo "закінчилися" всі кур'єри!

Що по меню?

Через порушення звичних ланцюгів постачання продукції для закладів, інфраструктурні проблеми "та інші операційні труднощі, обумовлені війною", ресторани McDonald’s відкрилися зі скороченою версією меню.

Однак компанія запевняє, що активно працює над поповненням меню.

Якими будуть ціни на нові позиції - поки таємниця.

До слова, зараз за чизбургер доведеться заплатити 52 гривень, за гамбургер - 45. Якщо раніше БігТейсті коштував 112 гривень, то зараз - 154. Ціна ДаблЧізбургера також помітно зросла - з 61 до 81 гривні. А улюблений багатьома БігМак коштує зараз вже 92 гривні.

Які ресторани McDonald’s працюють зараз?

Станом на 27 вересня в Києві відновили роботу заклади за такими адресами:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа)

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська")

вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки")

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)

Вишгородська вулиця, 33-А (Виноградар)

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")

проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)

проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська")

Страви з McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)