"Очень ждем встречи": в McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Украине

27 сентября возобновили работу еще семь ресторанов McDonald's в Киеве. Курьеры начали доставлять еду любителям бургеров и картофеля фри на правый берег.
Вместе с тем, в компании уже раскрыли некоторые подробности того, откроются ли их рестораны в других городах Украины, а также поведали, как будут работать "маки" в столице уже в октябре. Мы собрали всю эту информацию в этом материале.
Если коротко, то - да. Но команде McDonald's еще предстоит подготовить помещение, и при этом, конечно, не забываем о ситуации в безопасности в том или ином городе.
Кроме того, отмечают в McDonald's, "возобновление работы ресторанов - это длительный процесс, нужно перезапустить крупные производственные процессы, наладить поставки".
Поэтому конкретные даты открытия ресторанов в других городах в компании пока не называют. Так же, как не называют даты возобновления работы других "маков" в столице, которые пользовались до полномасштабного вторжения большим спросом (например, McDonald's в ТРЦ "Республика", возле станций метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик" и т. п.).
Но точно известно, что быстрее всего будут открываться рестораны именно в Киеве и в западных областях, в частности, во Львове.
"С 20 сентября мы начали поэтапно открывать заведения в Киеве и западной Украине, которые закрылись 24 февраля. Но возобновление работы ресторанов занимает время. Следите за обновлениями на наших страницах", - советуют украинцам в компании.
Что же касается Одессы, жители которой тоже с нетерпением ждут возвращения "мака", то в McDonald's заверили, что "также очень ждут встречи с одесситами".
Блюда из McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
В McDonald's заявили, что уже в начале октября можно будет посетить открытые заведения, воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.
Залы будут работать с 9:00 до 20:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги.
Пока же "мак" работает только на доставку через Glovo.
К слову, часто киевляне жалуются, что долго ждут своих заказов, или вообще не могут выбрать McDonald's в меню Glovo. Этому может быть несколько причин.
"В связи с большим потоком заказов услуга доставки может быть временно недоступна в конкретном ресторане или может быть уменьшен радиус доставки", - объясняют в компании.
Также влиять на временное исчезновение ресторана из приложения может количество свободных курьеров. Ведь в первый день возобновления работы "маков" в Киеве уже утром у Glovo "кончились" все курьеры !
Из-за нарушения привычных цепей поставок продукции для заведений, инфраструктурных проблем "и других операционных трудностей, обусловленных войной", рестораны McDonald's открылись с сокращенной версией меню.
Однако компания уверяет, что активно работает над пополнением меню.
Какими будут цены на новые позиции - пока тайна.
К слову, сейчас за чизбургер придется заплатить 52 гривен, за гамбургер - 45. Если раньше БигТейсти стоил 112 гривен, то сейчас - 154. Цена ДаблЧизбургера также заметно выросла - с 61 до 81 гривны. А любимый многими БигМак стоит сейчас уже 92 гривны.
По состоянию на 27 сентября в Киеве возобновили работу заведения по следующим адресам:
Блюда из McDonald's (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Кстати, держите подробную инструкцию о том,как и где заказать еду из McDonald's .
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