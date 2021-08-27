Эти душевные песни на слова Ивана Франко не оставят вас равнодушными

27 августа 2021 года в Украине отмечают 165-ю годовщину со дня рождения выдающегося писателя Ивана Франко, который прославил нашу страну на весь мир.

Его знают как Каменяра и "вечного революционера", автора культовых произведений "Захар Беркут", "Украдене щастя" и "Фарбований лис", основателя первой украинской политической партии (РУРП). В конце концов, Иван Яковлевич - единственный на сегодня украинский поэт, который был номинирован на соискание Нобелевской премии по литературе!