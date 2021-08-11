Умер последний внук Ивана Франко: интересные факты из жизни известного потомка Каменяра
Умер Роланд Франко - внук Ивана Яковлевича Франко, украинский ученый-инженер, дипломат и общественный деятель. Сердце последнего внука выдающегося поэта и прозаика остановилось на 90-м году жизни.
Чем известен Роланд Франко и интересные факты из биографии знаменитого украинца - читайте в нашем материале далее.
О смерти Роланда Тарасовича сообщили на Facebook-странице возглавляемого им Международного фонда Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко... Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное. Вечный покой его души. Вечная память", - говорится в сообщении.
Кто такой Роланд Франко
Роланд Тарасович родился во Львове в семье великого Каменяра в 1932 году. Учился в средних школах Львова и Станиславова (Ивано-Франковска), впоследствии - во Львовской политехнике и в КПИ.
В начале 1950-х годов Франко-внук был заподозрен в создании подпольной националистической организации, после чего его дважды вызывали в МГБ. От ареста и заключения его спасло только дедово имя.
После окончания института он работал старшим инженером технического управления Министерства местной топливной промышленности УССР и секретарем Научно-технического совета министерства. Он автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.
После обретения Независимости, с 1993 по 1996 годы по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе. В частности, он был советником по вопросам науки в посольстве Украины в Великобритании.
Был членом правления Национального союза краеведов Украины, главой правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени А. Гончара и других структур, которые занимаются развитием и популяризацией украинской истории.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Интересные факты о Роланде Франко
- Именно благодаря Франку Украина бесплатно получила от Британии научно-исследовательскую станцию "Фарадей", которую сейчас все знают в мире как станцию "Академик Вернадский" в Антарктике. И его до сих пор называют "крестным отцом украинской антарктической станции".
- Роланд Тарасович был активным популяризатором наследия своего знаменитого деда. Он также учредил Международную премию имени Ивана Франко, которая вручается за весомые достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук.
- Кроме того, в 2017 году по инициативе Роланда Франка был основан Всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс "Стежками Каменяра".
- Детей у Роланда не было. Первого ребенка при рождении потеряла его жена Алла.
- Он был последним продолжателем рода, кто носил фамилию Каменяра в Украине. Ведь у четырех детей Ивана Яковлевича - сыновей Петра, Андрея и Тараса и дочери Анны - родился только один потомок мужского пола - Роланд. Остальные - девушки. Детей писателя и большинства внучек уже нет в живых, а правнуки разъехались по миру.
- Роланд уверял, что в большинстве из произведений Ивана Яковлевича скрыты предсказания для украинского народа.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Напомним, недавно умер знаменитый украинский художник Александр Ройтбурд.