RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці душевні пісні на слова Івана Франка не лишать вас байдужими

Автор: Дмитрий Войналович

27 серпня 2021 року в Україні відзначають 165-ту річницю від дня народження видатного письменника Івана Франка, який прославив нашу країну на увесь світ.

Його знають як Каменяра і "вічного революціонера", автора культових творів "Захар Беркут", "Украдене щастя" і "Фарбований лис", засновника першої української політичної партії (РУРП). Зрештою, Іван Якович - єдиний на сьогодні український поет, якого було номіновано на здобуття Нобелівської премії з літератури!

А ще вірші Франка трансформувалися у десятки пісень. Кращі з них ми зібрали для вас, щоб разом насолодитися мелодичністю поезії видатного українця!

Топ пісень на слова Івана Франка

Один в каное - "Човен"


Артем Пивоваров - "Тріолет"


Христина Соловій - "Стежечка"


Ragapop - "Гордості"


Патриція - "Як почуєш вночі"


ROXOLANA і Ніна Матвієнко - "Франко"

Основою нової пісні став вірш Івана Яковича "Твої очі як те море", написаний наприкінці 19-го століття.

Цікаві факти з життя Франка

  • Іван Франко у дитинстві казав про себе, що він - лісова душа, розмовляв із деревами, грибами, тваринами.
  • Колись був звичай називати дитину "домашнім" іменем, аби вберегти її від злих духів. Так, до 5 років Франка кликали "малим Мироном". Згодом це був улюблений псевдонім Франка: Мирон Сторож, Мирон Ковалишин, Мирон, Myron, Miron. А найперший псевдонім Івана - Джерджалик.
  • Франко не мав власного помешкання, винаймаючи різні квартири аж до 46 років, коли разом із сім’єю вселився до свого будинку у Львові
  • Вдома у Франків був справжній зоопарк! У них жили черепаха, морські свинки, кролики, кілька собак і навіть бузько зі зламаним крилом та жаби (їх діти Івана Яковича ловили, щоб годувати птаха).
  • Франко любив вино і не відмовлявся від медовухи. А ще Іван Якович вмів смачно приготувати ароматну каву.
  • Каменяр знав 19 мов: російську, білоруську, польську, чеську, словацьку, болгарську, сербську, хорватську, старослов’янську, литовську, давньогрецьку, латинську, німецьку, англійську, французьку, італійську, іспанську, єврейську і староєврейську. А твори перекладав аж 48-ми мовами!
  • Особиста бібліотека "вічного революціонера" налічувала близько 12 тисяч книг. А коли Франка питали, як він устигає так багато читати, він серйозно відповідав: "А я не читаю книжок. Я їх нюхаю!".

Раніше ми писали, що "дівчинка Україна" змусила плакати мільйони людей.

Нагадаємо, що не так давно помер Роланд Франко - останній онук Івана Яковича.

Читайте РБК-Україна в Google News