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"Девочка Украина" заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видео

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 11:18
"Девочка Украина" заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видео Фото: Маленькая украинка заставила плакать людей на параде (president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Парад ко Дню Независимости Украины прошел в Киеве 24 августа. На нем стала звездой маленькая девочка, имя которой родители попросили не называть.

Видео с ней опубликовано на YouTube.

Девочка приняла участие в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины, подарила цветы одному из командиров и проникновенно спела песню про Украину после завершения военного марша. Диктор не назвал ее имени.

Отметим, что малышка исполнила легендарный хит Тараса Петриненко "Украина". Юная украинка стояла в центре огромного сине-желтого цветка, украшенного трезубцами – символа 30-летия Независимости Украины.

Цветок двигался по Крещатику, а пение было слышно по всему центру столицы. Душевное исполнение девочкой песни не оставило никого равнодушным. Некоторые украинцы плакали от такого душевного исполнения композиции.


В комментариях украинцы не смогли скрыть своих эмоций.

  • Душевна пісня, мила дівчинка і незрівнянна квітка, з пелюстками, прикрашеними нашим національним гербом-Тризубом!
  • Ця дівчинка - це Ангел божий!!! Яке чутливе і красиве виконання, просто небесно. Гордимось тобою Україно. Слава Україні!!!
  • Чарівна дівчинка, чарівний спів, шикарна пісня, шикарний Петриненко! Слава Україні!
  • Щемливе виконання пісні! З Днем народження, моя рідна Україно!!!
  • Юна дівчинка - україночка перевершила всіх. Автори ідеї молодці. Всьому світові показали суть українців. Браво.

Кто же эта "девочка - Украина"?

Выяснилось, что девочку, которая стала звездой зовут Есения Селезнева. Ей 10 лет и она участвовала в "Голосе страны". У девочки есть своя страничка в Instagram, где она публикует свои фотографии. К слову, на одном из снимков она сфотографирована с Валерием Меладзе на фестивале Atlas Weekend.

&quot;Девочка Украина&quot; заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видео

&quot;Девочка Украина&quot; заставила плакать миллионы людей: смотрите трогательное видеоЕсения Селезнева (instagram.com/esenia.seleznova)

Как мы ранее писали, утвержденный со скандалом в Раде Большой герб пообещали исправить.

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