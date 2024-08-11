Дурнєв емоційно розніс Noize MC та інших "хороших росіян": "Наслухалися свого х**соса?"

Блогер Олексій Дурнєв висловився про співака Noize MC (Івана Алексєєва), який говорив про підтримку України, а нині співчуває мешканцям Курської області. Події в Суджі та інших містах країни-агресорки показали справжнє обличчя "хороших росіян".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Дурнєв поділився в Instagram .

Що сказав блогер

Так, Дурнєв показав скрін з російських Telegram-каналів, у яких активно розповсюджують слова Noize MC. Той закликає своїх фанів підтримувати мешканців регіонів країни-агресорки, які "постраждали від війни".

"Ну що ви, наслухались свого х**соса?" - гнівно написав Дурнєв.

Дурнєв висловився про Нойза МС (скріншот)

Також шоумен висловився про інших "хороших росіян", які нібито підтримують Україну. Вони, зазначив Дурнєв, усе одно повернуться в "обійми імперії".

Дурнєв зробив заяву про російських артистів (скріншот)

Після цього блогер отримав у відповідь чимало коментарів від підписників, які писали, що "не вважають доцільним хейтити росіян", бо ті нібито "не винні" та просто стали "заручниками".

У відповідь на це Дурнєв заявив, що усю сутність мешканців країни-агресорки можна бачити на відео, які нині з'являються в мережі. Росіяни з Курської області записують звернення до Путіна, у яких жаліються, що вони підтримували війну, відправляли гроші на підтримку окупантів та не проти "захисту Донбасу", але нині їм "чомусь" доводиться бачити бойові дії вже у своїх містах.

Шоумен розніс "хороших росіян" (скріншот)

"Коли ви пишете мені або думаєте про те, що якийсь артист на своєму концерті підняв прапор український і тепер він "хороший руський". А після цього він збирає на всіх цих людей гроші, на людей, які хочуть нас з вами знищити... Ваші улюблені "хороші руські" артисти збирають цим людям гроші.. Подумайте трошки", - наголосив Дурнєв.

Що Noize MC казав про війну

Російський співак часто виступав в Україні. А після 24 лютого 2022 року він засудив повномасштабну війну та дії Путіна. Він давав благодійні концерти на підтримку нашої країни.

Коли ж у 2022 році окупанти влаштували провокацію та вдарили по Бєлгороду, Noize MC заявив, що він знав про ймовірність таких подій, коли дізнався, що звідти летять ракети, якими РФ б'є по Україні.

Нині ж він дійсно розповідає про збір допомоги для мешканців Курської області. В Instagram артист активно постить інформацію для росіян.