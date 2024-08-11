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"Вона продалася": відома співачка "вмазала" зрадниці Ані Лорак

Неділя 11 серпня 2024 09:50
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"Вона продалася": відома співачка "вмазала" зрадниці Ані Лорак Бужинська та Лорак (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Катерина Бужинська висловилася про зрадницю Ані Лорак, яка переметнулася на бік окупантів та не засудила повномасштабну війну РФ проти України. Артистки навчалися в однієї викладачки з вокалу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) Бужинська висловилася про Лорак в інтерв'ю "Телеграфу".

Що співачка думає про зрадницю

Бужинська та Лорак мають дещо спільне. Вони обидві займалися вокалом у викладачки з Чернівців Марії Когос. І нині співачка відверто критикує вчинки запроданки.

"Звісно, я Лорак засуджую, адже вона продалася за гроші. Треба мати совість і гідність і не забувати Батьківщину та свій народ", - зазначила Бужинська.

&quot;Вона продалася&quot;: відома співачка &quot;вмазала&quot; зрадниці Ані Лорак

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Артистка розповіла, що в Чернівцях на Театральній площі є "алея Слави". І там розміщено "зірки" відомих людей, серед яких Софія Ротару, Іво Бобул, сама Бужинська.

Донедавна там була "зірка" Лорак. Втім, мешканці міста показали все, що думають про зрадницю.

"Так от "зірку" Ані Лорак люди розбили вщент, бо вони дуже обурені", - розповіла Бужинська.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка не приховує, що не розуміє Лорак. Вона зазначила, що мовчати про злочини окупантів та все, що росіяни влаштували в Україні, дуже погано.

"Мені не зрозуміла позиція, коли кажуть, що мистецтво поза політикою. В час, коли вбивають дітей і українці страждають, не може публічна особа мовчки стояти осторонь і не висловлювати свою думку з приводу того, що відбувається", - резюмувала Бужинська.

Нагадаємо, нещодавно дружина Гордона рознесла Ані Лорак і Повалій.

Окрім цього, раніше Тіна Кароль зачарувала фігурою у сміливій сукні.

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