ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нова спроба прориву та блокада гарнізону Суджі: карти боїв у Курській області

Курська область, Неділя 11 серпня 2024 10:26
UA EN RU
Нова спроба прориву та блокада гарнізону Суджі: карти боїв у Курській області Фото: у Курській області шосту добу тривають бойові дії (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Шосту добу у Курській області тривають бойові дії. Росіяни заявили про нібито нову спробу прориву.

Що відбувається у Курській області РФ станом на 11 серпня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Карти боїв

Аналітики зазначають, що загалом просування вглиб Курської області сповільнилося. Бої супроводжуються застосуванням засобів вогневого ураження. У мережі активно публікують кадри розбитих колон російської техніки та знищеної артилерії.

Як пишуть російські Telegram-канали, минулої доби українські сили нібито намагалися просунутися за двома напрямками - у районі селища Коренево та населеного пункту Льгов.

Нова спроба прориву та блокада гарнізону Суджі: карти боїв у Курській області

скриншот карти "Радіо Свобода"

У мережі повідомлять, що нібито українські війська вийшли на рубіж села Снагость (на південь від міста Коренево) і узяли під контроль більшу частину дороги між Коренево і Суджею.

Крім того, у мережі з'явилось відео з нібито українськими бійцями у населеному пункті Свердликове Курської області.

Нова спроба прориву та блокада гарнізону Суджі: карти боїв у Курській області

скриншот карти "Радіо Свобода"

Оточення гарнізону Суджі

Російські так звані "воєнкори" заявили про нібито оточення гарнізону у місті Суджа.

"Ще зранку-вдень була проведена успішна атака, у результаті якої він (мають на увазі українські війська, - ред.) встановив контроль над н.п. Махнівка і Плехове і взяв під вогневий контроль останню дорогу у Суджу з боку Бєлгородської області. Таким чином гарнізон Суджі тепер опинився у блокаді", - пишуть російські пропагандисти.

Підтвердити цю інформацію неможливо, оскільки українське командування не коментує ситуацію у Курській області.

Новий прорив?

Крім того, російські ЗМІ та низка Z-пабліків заявили про нібито нову спробу прориву у Курській області. Йдеться про нібито прорив у Біловському районі на південь від Суджі.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область Суджа
NEWS
Мобілізація до 25 років. Хто підпадає та які зміни можуть очікувати українців
Мобілізація до 25 років. Хто підпадає та які зміни можуть очікувати українців
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців