Дурнев эмоционально разнес Noize MC и других "хороших русских": "Наслушались своего х**соса?"
Блогер Алексей Дурнев высказался о певце Noize MC (Иване Алексееве), который говорил о поддержке Украины, а ныне сочувствует жителям Курской области. События в Судже и других городах страны-агрессора показали настоящее лицо "хороших русских".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Дурнев поделился в Instagram.
Что сказал блогер
Так, Дурнев показал скриншот из российских Telegram-каналов, в которых активно распространяют слова Noize MC. Тот призывает своих фанов поддерживать жителей регионов страны-агрессора, "пострадавших от войны".
"Ну что вы, наслушались своего х**соса?" - гневно написал Дурнев.
Дурнев высказался о Нойзе МС (скриншот)
Также шоумен высказался о других "хороших русских", якобы поддерживающих Украину. Они, отметил Дурнев, все равно вернутся в "объятия империи".
Дурнев сделал заявление о российских артистах (скриншот)
После этого блогер получил в ответ немало комментариев от подписчиков, которые писали, что "не считают целесообразным хейтить россиян", потому что те якобы "не виноваты" и просто стали "заложниками".
В ответ на это Дурнев заявил, что всю сущность жителей страны-агрессора можно видеть на видео, которые сейчас появляются в сети. Россияне из Курской области записывают обращения к Путину, в которых жалуются, что они поддерживали войну, отправляли деньги в поддержку окупантов и не против "защиты Донбасса", но сейчас им "почему-то" приходится видеть боевые действия уже в своих городах.
Шоумен разнес "хороших русских" (скриншот)
"Когда вы пишете мне или думаете о том, что какой-то артист на своем концерте поднял украинский флаг и теперь он "хороший русский". А после этого он собирает на всех этих людей деньги, на людей, которые хотят нас с вами уничтожить..." Ваши любимые "хорошие русские" артисты собирают этим людям деньги. Подумайте немного", - подчеркнул Дурнев.
Что Noize MC говорил о войне
Российский певец часто выступал в Украине. А после 24 февраля 2022 года он осудил полномасштабную войну и действия Путина. Он давал благотворительные концерты в поддержку нашей страны.
Когда же в 2022 году оккупанты устроили провокацию и ударили по Белгороду, Noize MC заявил, что догадывался о вероятности таких событий, когда узнал, что оттуда летят ракеты, которыми РФ бьет по Украине.
Сейчас он действительно рассказывает о сборе помощи жителям Курской области. В Instagram артист активно постит информацию для россиян.
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