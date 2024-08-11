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Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового показала, як він відновлюється після важкого поранення (відео)

Неділя 11 серпня 2024 16:32
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Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового показала, як він відновлюється після важкого поранення (відео) Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий продовжує відновлюватися після серйозного поранення голови, отриманого на фронті у березні цього року. Дружина коміка Ольга Мерзлікіна показала, як проходить його реабілітація.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт коханої гумориста.

Так, Ольга відвідала Віктора у лікарні разом з їхнім домашнім улюбленцем.

Судячи зі смішного та зворушливого ролику, який вона опублікувала, комік був неабияк радий бачити чотириногого друга.

"Руслан вміє давати цьом", - підписала відео обраниця Розового.

@olgamerzlikina00

Руслан вміє давати цьом

оригінальний звук - Olga Merzlikina

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від того, що зірка "Ліги Сміху" навіть після такого важкого поранення не втрачає позитиву і демонструє те, який він сильний.

Вони бажають йому швидкого одужання і дякують за захист країни.

  • Вітя, бажаю вам міцного-міцного здоровʼя! Дякую що залишилися живі, нам дуже потрібні такі хлопці як ви
  • Рада бачити як швидко Вітя відновлюється! Ви молодці, що проходите цей шлях разом! Бажаю швидкого одужання
  • То милість. Який ж Вітя сильний! Якнайшвидшого одужання!
  • Швидкого одужання Віктору і велика подяка за захист!

Дружина зірки &quot;Ліги Сміху&quot; Розового показала, як він відновлюється після важкого поранення (відео)

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, наприкінці лютого 2022 року Віктор Розовий записався добровольцем у полк ССО "Азо"» (пізніше 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ) і висвітлює події, які відбуваються на фронті, на офіційному Youtube-каналі 3 ОШБр.

Обороняв Київ, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках. 8 березня військовослужбовець одружився у Львові та повернувся на фронт.

У квітні стало відомо, що комік і колишній учасник та ведучий "Ліги сміху" отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики.

Раніше Віктор Розовий показав нові кадри наслідків поранення голови і пожартував про "підкорювачів Тиси".

Також він ніжно звернувся до дружини.

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