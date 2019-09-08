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В России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан

Новости » Политика    08.09.2019 - 09:06
В России предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан
Фото: Татьяна Москалькова (kremlin.ru)

Документ позволит прекращать уголовное преследование на паритетных началах

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом о правовом положении граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Москальковой, данное соглашение позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

"Это приводит к необходимости в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и желают вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", - заявила Москалькова.

Напомним, ранее Москалькова заявляла, что взаимное возвращение граждан Украины и Российской Федерации состоялось. Также российский омбудсмен подтвердила, что обмен удерживаемыми состоялся по формуле "35 на 35".

Как писало РБК-Украина, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

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Новости Украины соглашениеобмен пленнымиТатьяна Москалькова
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