Дуэт с Лободой: Ани Лорак может спеть на украинском

Ани Лорак и Светлана Лобода (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак в ее день рождения поступило интересное предложение

Ани Лорак может записать песню на украинском языке. Более того, фанаты певицы, которая большую часть времени проводит в России, предлагают ей спеть в дуэте с другой популярной в РФ артисткой - Светланой Лободой.

Все началось после того, как Ани Лорак написала пост в своем Instagram, в котором благодарит всех поклонников за поздравления с 41-летием.

"Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!" - написала Каролина, подкрепив к посту новое фото, на котором она в откровенном наряде.

На снимке певица в светло-бежевом мини-платье с разрезами и шнуровкой по бокам, сквозь которые проглядывает голое тело. Все это она дополнила высокими сапогами с принтом питона. А завершили образ колье с массивными подвесками, браслет и укладка с вытянутыми волосами.

Ани Лорак празднует день рождения (фото: instagram.com/anilorak)

В комментарии к публикации звезды российского шоу-бизнеса начали писать поздравления своей коллеге.

"С днем рождения, Каролинка! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах!" - написал Игорь Крутой.

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Среди тех, кто поздравил Лорак в соцсети, была и украинская певица Светлана Лобода.

"Ани Лорак, будь счастлива!" - лаконично написала Лобода.

В комментарии к этой записи одна из фанаток, судя по всему, обеих певиц, предложила артисткам "забацать дуэт на украинском".

"Это будет шах и мат", - написала девушка под ником bambooo.girl.

Ни Ани Лорак, ни Светлана Лобода никак не отреагировали на это предложение. Но не исключено, что со временем украинские поп-звезды разродятся совместным треком.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)