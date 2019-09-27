Дует з Лободою: Ані Лорак може заспівати українською

Ані Лорак і Світлана Лобода (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак в її день народження надійшла цікава пропозиція

Ані Лорак може записати пісню українською мовою. Більше того, фанати співачки, яка більшу частину часу проводить в Росії, пропонують їй заспівати у дуеті з іншою популярною в РФ артисткою - Світланою Лободою.

Все почалося після того, як Ані Лорак написала пост в своєму Instagram, в якому дякує всім шанувальникам за привітання з 41-річчям.

"Просто мій день! Люблю цю осінь. Дякую за теплі привітання!" - написала Кароліна, підкріпивши до поста нове фото, на якому вона у відвертому вбранні.

На знімку співачка в світло-бежевій міні-сукні з розрізами і шнурівкою по боках, крізь які проглядає голе тіло. Все це вона доповнила високими чобітьми з принтом пітона. А завершили образ кольє з масивними підвісками, браслет і укладка з витягнутими волоссям.

Ані Лорак святкує день народження (фото: instagram.com/anilorak)

У коментарі до публікації зірки російського шоу-бізнесу почали писати вітання своїй колезі.

"З днем народження, Каролінка! З новим альбомом, з новою любов'ю, з появою щастя в твоїх очах!" - написав Ігор Крутой.

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Серед тих, хто привітав Лорак в соцмережі, була і українська співачка Світлана Лобода.

"Ані Лорак, будь щаслива!" - лаконічно написала Лобода.

В коментарі до цього запису одна з фанаток, судячи з усього, обох співачок, запропонувала артисткам "забацати дует українською".

"Це буде шах і мат", - написала дівчина під ніком bambooo.girl.

Ні Ані Лорак, ні Світлана Лобода ніяк не відреагували на цю пропозицію. Але не виключено, що з часом українські поп-зірки разродятся спільним треком.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)