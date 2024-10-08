Дубайська шоколадка за рецептом Ектора: як готувати популярну смакоту

Що потрібно для дубайської шоколадки

Для того, щоб приготувати шоколадку по-дубайськи, треба ці продукти:

борошно - 200 г;

яйце - 1 шт.;

молочний шоколад - 100 г;

чорний шоколад - 100 г;

вершкове масло - 50 г;

згущене молоко - 150 г;

вода - 100 мл;

сіль - дрібка;

олія - 1 ст. л.

Як готувати шоколадку по-дубайськи

Щоб приготувати хрустку начинку для шоколадки, приготуйте тісто як на млинці. Однак спочатку просійте в глибоку миску борошно та додайте до нього сіль.

Потім розбийте в борошно яйця і влийте олію та воду. За допомогою блендера перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Щоб зробити хрумку начинку, тісто потрібно перелити в кондитерський мішок. Розігрійте пательню І за допомогою кондитерського мішка зробіть з тіста тоненькі ниточки на пательні.

Трохи обсмажте їх до затвердіння, потім наріжте на обробній дошці на невеликі шматочки. Пересипте тісто в пательню та присмажте до золотистого кольору з вершковим маслом.

Обсмажені шматочки тіста пересипте в миску та перемішайте зі згущеним молоком. Розтопіть окремо молочний та чорний шоколад. Це радять робити на паровій бані, хоча розтопити шоколад можна і в мікрохвильовці.

Щоб зробити шоколадку з начинкою, спочатку треба рівномірно розподілити чорний шоколад у формі. Це можна зробити шпателем або ножем.

Потім, коли шар чорного шоколаду ледь застигне, потрібно викласти обсмажене тісто зі згущеним молоком.

Верхнім шаром батончика буде молочний шоколад. Його також потрібно рівномірно розподілити поверхнею, а потім поставити шоколадку в холодильник до повного застигання.