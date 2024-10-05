Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів
Шоколадні цукерки - найбільш популярні смаколики, але декому їхній смак видається занадто солодким. Проте можна зробити цукерки вдома, майже не використовуючи цукор.
Про те, як готувати домашні цукерки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Цукерки з вівсянки
Цукерки з вівсянки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того, щоб приготувати цукерки з вівсянки, потрібні ці продукти:
- фініки - 150-200 г;
- олія - 30 г;
- шоколад чорний - 150 г;
- какао-порошок - 1 ст. л.;
- вівсяні пластівці - 80 г;
- мед - 2 ст. л.;
- волоський горіх - 100 г.
Як готувати цукерки з вівсянки
Видаліть кісточки з фініків, а шоколад розтопіть на водяній парі, додавши олію. Розтопленим шоколадом необхідно змастити форми для цукерок два шари, зачекавши між ними декілька хвилин. Після цього поставте форму в холодильник, шоколад застиг.
Подрібніть в блендері фініки та вівсяні пластівці, а також волоські горіхи. Змішайте ці інгредієнти, додавши мед та какао-порошок.
Розкладіть масу по формочках і помістіть в холодильник на деякий час. Після цього можна пригощатися цукерками.
Цукерки з печивом
Цукерки з печивом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Щоб приготувати цукерки з печивом, треба ці інгредієнти:
- шоколад - 200 г;
- мед - 4 ст. л.;
- печиво - 180-200 г;
- горішки - 200 г;
- масло - 1 ст. л.
Як готувати цукерки з печивом
Розтопіть масло, змішавши його з медом. Печиво подрібніть до стану крихти. Горіхи також потрібно подрібнити за допомогою качалки.
Пересипте горішки в крихту з печива, влийте мед з маслом. Ретельно перемішайте масу і сформуйте круглі цукерки - на одну потрібно 1 ч. л. маси.
Перекладіть цукерки на деко і поставте в морозилку на 10-15 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад, занурте в нього цукерки, після чого поставте солодощі в холодильник ще на годину до застигання шоколаду.
Цукерки з родзинок
Цукерки з родзинок (скриншот / Смачні страви)
Для того, щоб приготувати цукерки з родзинок, потрібні такі продукти:
- родзинки - 150 г;
- гарбузове насіння - 100 г;
- волоські горіхи - 70 г;
- кокосова стружка - 40 г.
Як готувати цукерки з родзинок
Щоб приготувати цукерки з родзинок, спочатку їх треба запарити окропом на 5 хвилин. Потім з родзинок необхідно злити воду і перемолоти їх блендером до однорідної маси.
Обсмажте насіння гарбуза, а потім перемеліть його і змішайте з пастою з родзинками. Потім обсмажте волоські горіхи, подрібніть їх ножем та всипте їх в пасту з родзинок. Ретельно перемішайте масу, а потім сформуйте з неї кульки.
Обваляйте цукерки в кокосовій стружці - і можна пригощатися.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарні YouTube-канали "КРАСИВО ЇСТИ", "Смачні страви".