Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів

Шоколадні цукерки - найбільш популярні смаколики, але декому їхній смак видається занадто солодким. Проте можна зробити цукерки вдома, майже не використовуючи цукор.

Цукерки з вівсянки

Цукерки з вівсянки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати цукерки з вівсянки, потрібні ці продукти:

фініки - 150-200 г;

олія - 30 г;

шоколад чорний - 150 г;

какао-порошок - 1 ст. л.;

вівсяні пластівці - 80 г;

мед - 2 ст. л.;

волоський горіх - 100 г.

Як готувати цукерки з вівсянки

Видаліть кісточки з фініків, а шоколад розтопіть на водяній парі, додавши олію. Розтопленим шоколадом необхідно змастити форми для цукерок два шари, зачекавши між ними декілька хвилин. Після цього поставте форму в холодильник, шоколад застиг.

Подрібніть в блендері фініки та вівсяні пластівці, а також волоські горіхи. Змішайте ці інгредієнти, додавши мед та какао-порошок.

Розкладіть масу по формочках і помістіть в холодильник на деякий час. Після цього можна пригощатися цукерками.

Цукерки з печивом

Цукерки з печивом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Щоб приготувати цукерки з печивом, треба ці інгредієнти:

шоколад - 200 г;

мед - 4 ст. л.;

печиво - 180-200 г;

горішки - 200 г;

масло - 1 ст. л.

Як готувати цукерки з печивом

Розтопіть масло, змішавши його з медом. Печиво подрібніть до стану крихти. Горіхи також потрібно подрібнити за допомогою качалки.

Пересипте горішки в крихту з печива, влийте мед з маслом. Ретельно перемішайте масу і сформуйте круглі цукерки - на одну потрібно 1 ч. л. маси.

Перекладіть цукерки на деко і поставте в морозилку на 10-15 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад, занурте в нього цукерки, після чого поставте солодощі в холодильник ще на годину до застигання шоколаду.

Цукерки з родзинок

Цукерки з родзинок (скриншот / Смачні страви)

Для того, щоб приготувати цукерки з родзинок, потрібні такі продукти:

родзинки - 150 г;

гарбузове насіння - 100 г;

волоські горіхи - 70 г;

кокосова стружка - 40 г.

Як готувати цукерки з родзинок

Щоб приготувати цукерки з родзинок, спочатку їх треба запарити окропом на 5 хвилин. Потім з родзинок необхідно злити воду і перемолоти їх блендером до однорідної маси.

Обсмажте насіння гарбуза, а потім перемеліть його і змішайте з пастою з родзинками. Потім обсмажте волоські горіхи, подрібніть їх ножем та всипте їх в пасту з родзинок. Ретельно перемішайте масу, а потім сформуйте з неї кульки.

Обваляйте цукерки в кокосовій стружці - і можна пригощатися.