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Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів

Субота 05 жовтня 2024 11:20
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Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів Як готувати цукерки без цукру (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Шоколадні цукерки - найбільш популярні смаколики, але декому їхній смак видається занадто солодким. Проте можна зробити цукерки вдома, майже не використовуючи цукор.

Про те, як готувати домашні цукерки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Цукерки з вівсянки

Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів

Цукерки з вівсянки (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати цукерки з вівсянки, потрібні ці продукти:

  • фініки - 150-200 г;
  • олія - 30 г;
  • шоколад чорний - 150 г;
  • какао-порошок - 1 ст. л.;
  • вівсяні пластівці - 80 г;
  • мед - 2 ст. л.;
  • волоський горіх - 100 г.

Як готувати цукерки з вівсянки

Видаліть кісточки з фініків, а шоколад розтопіть на водяній парі, додавши олію. Розтопленим шоколадом необхідно змастити форми для цукерок два шари, зачекавши між ними декілька хвилин. Після цього поставте форму в холодильник, шоколад застиг.

Подрібніть в блендері фініки та вівсяні пластівці, а також волоські горіхи. Змішайте ці інгредієнти, додавши мед та какао-порошок.

Розкладіть масу по формочках і помістіть в холодильник на деякий час. Після цього можна пригощатися цукерками.

Цукерки з печивом

Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів

Цукерки з печивом (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Щоб приготувати цукерки з печивом, треба ці інгредієнти:

  • шоколад - 200 г;
  • мед - 4 ст. л.;
  • печиво - 180-200 г;
  • горішки - 200 г;
  • масло - 1 ст. л.

Як готувати цукерки з печивом

Розтопіть масло, змішавши його з медом. Печиво подрібніть до стану крихти. Горіхи також потрібно подрібнити за допомогою качалки.

Пересипте горішки в крихту з печива, влийте мед з маслом. Ретельно перемішайте масу і сформуйте круглі цукерки - на одну потрібно 1 ч. л. маси.

Перекладіть цукерки на деко і поставте в морозилку на 10-15 хвилин. Тим часом розтопіть шоколад, занурте в нього цукерки, після чого поставте солодощі в холодильник ще на годину до застигання шоколаду.

Цукерки з родзинок

Домашні цукерки без цукру, смачніші за магазинні: три рецепти солодощів

Цукерки з родзинок (скриншот / Смачні страви)

Для того, щоб приготувати цукерки з родзинок, потрібні такі продукти:

  • родзинки - 150 г;
  • гарбузове насіння - 100 г;
  • волоські горіхи - 70 г;
  • кокосова стружка - 40 г.

Як готувати цукерки з родзинок

Щоб приготувати цукерки з родзинок, спочатку їх треба запарити окропом на 5 хвилин. Потім з родзинок необхідно злити воду і перемолоти їх блендером до однорідної маси.

Обсмажте насіння гарбуза, а потім перемеліть його і змішайте з пастою з родзинками. Потім обсмажте волоські горіхи, подрібніть їх ножем та всипте їх в пасту з родзинок. Ретельно перемішайте масу, а потім сформуйте з неї кульки.

Обваляйте цукерки в кокосовій стружці - і можна пригощатися.

Раніше ми писали про те, як готувати торт "Мурашник" зі згущеним молоком.

Крім цього, розповідали, як готувати пісочне печиво з сиром.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарні YouTube-канали "КРАСИВО ЇСТИ", "Смачні страви".

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