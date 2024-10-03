Ніжне пісочне печиво з сиром, як з дитинства: рецепт смакоти до чаю
Печиво з сирною начинкою вирізняється м'якою текстурою та ніжним смаком. Такі ласощі дитинства, які нагадують мушлю, чудово доповнять чай або каву.
Про те, як готувати печиво з сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.
Що потрібно для печива з сиром
Для того, щоб приготувати печиво з сиром, треба такі продукти:
- сир кисломолочний - 350 г;
- сметана - 180 г;
- вершкове масло - 100 г;
- борошно - 350-380 г;
- манка - 20 г,
- яйце - 2 шт.;
- розпушувач - 1 ч. л.;
- ванільний цукор - 1 ч. л.;
- цукор - 200 г;
- сіль - 1/3 ч. л.
Як готувати печиво з сиром
Для приготування тіста для печива з сиром потрібно заздалегідь дістати масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Або можна покласти масло в теплий посуд.
До масла всипте 100 г цукру, перетріть масу, після чого додайте 1 яйце. Яйце та сметана також мають бути кімнатної температури.
Влийте в масло з цукром 130 г сметани і продовжуйте перемішувати інгредієнти. В окремій мисці з'єднайте сухі інгредієнти, а саме борошно, ванільний цукор, сіль та розпушувач.
Обережно просійте борошняну суміш в масло і вимішайте тісто. Готова маса має бути щільною та еластичною, а також не прилипати до рук.
Готове тісто не повинно липнути до рук (скриншот / Лілія Цвіт)
Покладіть тісто в миску та накрийте харчовою плівкою. Залиште тісто хвилин на 20, щоб маса відпочила.
Тим часом приготуйте начинку. Для цього всипте в кисломолочний сир решту цукру, а також влийте білок з другого яйця. Додайте решту сметани і збийте масу блендером до однорідної консистенції. Після цього всипте в сирну масу манку і ще раз перемішайте.
Для зручності розділіть тісто на дві частини, кожну потрібно розкачати на пласт завтовшки 5 мм. Виріжте з тіста кружальця діаметром близько 10 см.
На кожен кружечок викладіть приблизно по 1 ч. л. сирної начинки так, щоб маса була на одній половині. Згорніть тісто так, щоб друга половина кружальця накрила сирну начинку, але не заліплюйте краї.
Як зробити печиво з сирною начинкою (скриншот / Лілія Цвіт)
Викладіть печиво на застелене пергаментом деко і змастіть жовтком. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте печиво протягом 20-25 хвилин.
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