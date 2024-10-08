Дубайская шоколадка по рецепту Эктора: как готовить популярные вкусности

Что нужно для дубайской шоколадки

Для того чтобы приготовить шоколадку по-дубайски, нужно эти продукты:

мука - 200 г;

яйцо - 1 шт.;

молочный шоколад - 100 г;

черный шоколад - 100 г;

сливочное масло - 50 г;

сгущенка - 150 г;

вода - 100 мл;

соль - щепотка;

растительное масло - 1 ст. л.

Как готовить шоколадку по-дубайски

Чтобы приготовить хрустящую начинку для шоколадки, приготовьте тесто как на блины. Однако сначала просейте в глубокую миску муку и добавьте в нее соль.

Затем разбейте в муку яйца и влейте масло и воду. С помощью блендера перемешайте тесто до однородной смеси.

Чтобы сделать хрустящую начинку, тесто нужно перелить в кондитерский мешок. Разогрейте сковородку и с помощью кондитерского мешка сделайте из теста тоненькие ниточки на сковороде.

Несколько обжарьте их до отверждения, затем нарежьте на разделочной доске на небольшие кусочки. Пересыпьте тесто в сковороду и поджарьте до золотистого цвета со сливочным маслом.

Обжаренные кусочки теста пересыпьте в миску и перемешайте со сгущенкой. Растопите отдельно молочный и черный шоколад. Это советуют делать на паровой бане, хотя растопить шоколад можно и в микроволновке.

Чтобы сделать шоколадку с начинкой, сначала следует равномерно распределить черный шоколад в форме. Это можно сделать шпателем или ножом.

Затем, когда слой черного шоколада едва застынет, нужно выложить обжаренное тесто со сгущенкой.

Верхним слоем батончика станет молочный шоколад. Его также нужно равномерно распределить поверхностью, а затем поставить шоколадку в холодильник до полного застывания.