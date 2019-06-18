ДТП в Ужгороде с мажоркой: дело приняло неожиданный поворот

ДТП в Ужгороде (Коллаж РБК-УКраина)

Полиция Ужгорода начала еще одно расследование по делу о ДТП

В деле 21-летней Яны Кострабы, которая протаранила в Ужгороде автомобиль Александра Костюка, появился еще один фигурант. Подробности рассказал правозащитник Александр Пересоляк на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что к ответственности за совершение правонарушения будет привлечена не только 21-летняя девушка, которая села за руль автомобиля без прав, но и владелец этого автомобиля, бывший сотрудник милиции Василий Корсак.

Полиция начала досудебное расследование в отношении Корсака и ему инкриминируют допуск к управлению автомобилем лица, у которого нет соответствующего права.

"По резонансному ДТП с Porsche Cayenne возбуждено новое уголовное дело. Как мне стало известно из собственных источников, полиция начала новое уголовное производство в отношении владельца Porsche Cayenne по ст. 287 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют допуск к управлению лица, не имеет соответствующего права. Вопрос ответственности владельца Porsche Cayenne я публично поднял вчера. И после небольших дискуссий работники прокуратуры согласились с моей позицией: в действиях владельца Porsche Cayenne усматриваются признаки уголовного преступления. Респект ГУНП в Закарпатской области и ужгородской местной прокуратуре", - написал Пересоляк.

Жуткое ДТП в Ужгороде (facebook.com/peresolyak)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что папа ужгородской мажорки извинился перед женой пострадавшего.

А также мы рассказывали о том, что суд выбрал меру пресечения для Яны Кострабы, которая совершила жуткое ДТП в Ужгороде.