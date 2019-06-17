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ДТП в Ужгороде с мажоркой на Porsche: новые шокирующие детали

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 09:28
ДТП в Ужгороде с мажоркой на Porsche: новые шокирующие детали
ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

Автомобиль, на котором совершили ДТП, принадлежит совсем другому человеку

В Ужгороде произошло жуткое ДТП с участием автомобиля Porshe Cayenne, за рулем которого находилась 21-летняя Яна Костраба. Девушка мало того, что ездила без прав, так и выяснилось, что машина ей не принадлежит, сообщает издание "Закарпатье онлайн".

Автомобиль Porshe Cayenne принадлежит бывшему сотруднику милиции Василию Корсаку. На данный момент он зарабатывает на отправке украинцев за границу и открытии рабочих виз. Местные жители подтвердили, что Корсака часто видели за рулем данного автомобиля. Также он прибыл на место аварии почти сразу, после того как произошло ДТП.

ДТП в Ужгороде с мажоркой на Porsche: новые шокирующие детали

Василий Корсак (zakarpattya.net.ua)

После того как имя Василия Корсака появилось в СМИ, 32-летний мужчина закрыл в социальных сетях доступ к своим страницам. А в полиции подтвердили, что Корсак в 2015 году был уволен из правоохранительных органов и на данный момент отношения к полиции не имеет.

Кем он приходится Яне Кострабе – на данный момент неизвестно, но по словам местных жителей, они могут быть парой, так как после аварии Яна заявила сотрудникам патрульной полиции, что "ее парень все решит".

Яне Кострабе объявлено о подозрении и она доставлена в изолятор временного содержания. 

ДТП в Ужгороде с мажоркой на Porsche: новые шокирующие детали

Яна Костраба (zakarpattya.net.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 21-летняя Яна Костраба совершила ДТП в Ужгороде. Она вылетела на встречную полосу и протаранила Ford Focus, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

ДТП в Ужгороде (YouTube/Закарпаття онлайн)

Водитель Ford Focus Александр Костюк оказался в больнице, его состояние тяжелое и как сообщила его супруга, он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

ДТП в Ужгороде (YouTube/Закарпаття онлайн)

Виновница аварии, Яна Костраба, а также ее подруга, которая находилась на пассажирском сидении, тоже оказались в больнице с травмами разной тяжести.

Также мы рассказывали о том, что в страшном ДТП погибла легендарная украинская тренер.

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