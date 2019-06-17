Жуткая авария в Ужгороде: папа мажорки извинился перед женой пострадавшего

Мажорка из Ужгорода была трезвой в момент аварии (фото: zk.npu.gov.ua)

Отец девушки, которая совершила жуткое ДТП, пообещал молиться за пострадавшего

21-летняя Яна Костраба, которая обвиняется в совершении жуткого ДТП в Ужгороде, уже отправлена в изолятор, где ожидает заседания суда по мере пресечения. Девушка без прав и на чужой машине вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 32-летний Александр Костюк.

Жена пострадавшего Юлия Костюк сообщила, что у мужа медики диагностировали многочисленные переломы черепа, ушибы внутренних органов и переломы. Ему провели экстренную операцию и на данный момент он находится в коме, а также подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи оценивают его состояние как очень тяжелое и шансы на выздоровление пока невелики.

Александр и Юлия Костюк (facebook.com/Юлия Костюк)

Юлия Костюк написала в социальных сетях, что со стороны виновников аварии к ней никто не подошел и не попытался даже выразить сочувствие. Однако позже в социальных сетях появился комментарий от отца Яны Кострабы.

Вячеслав Костраба написал, что просит прощения за свою дочь и будет молиться за мужа Юлии. В комментариях ему посоветовали оказать помощь пострадавшей семье, на что он ответил, что все будет хорошо.

Скриншот комментариев (mukachevo.net)

На странице Вячеслава Кострабы указано, что он родом из Свалявы, но проживает в итальянском городе Римини.

Позже стало известно, что в полиции подтвердили тот факт, что 21-летняя жительница Свалявы не имеет прав на управление автомобильными средствами. Как пишет издание Mukachevo.net, Яна Костраба прошла освидетельствование на алкоголь сразу после ДТП и результат был негативный – девушка была трезвой в момент аварии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Ужгороде мажорка на Porsche устроила страшное ДТП.

А также мы писали о том, что стало известно, кому принадлежит Porshe Cayenne, на котором было совершено жуткое ДТП в Ужгороде.