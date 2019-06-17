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Жуткое ДТП в Ужгороде: суд вынес решение по мажорке

STYLERЖизнь    17.06.2019 - 16:28
Жуткое ДТП в Ужгороде: суд вынес решение по мажорке
ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

Суд избрал меру пресечения для нарушительницы

В Ужгороде произошло жуткое ДТП, вследствие которого водитель авто Ford Focus был госпитализирован в больницу. После этого виновницу доставили в изолятор временного содержания. Суд уже избрал меру пресечения для нарушительницы. Об этом информирует ТСН.

Уточняется, что пострадавший оказался в больнице, его состояние тяжелое и, по словам супруги, он находится в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания.

А вот что касательно виновницы: суд взял ее под стражу, а во время судебного заседания девушка признала свою вину и попросила ее простить. 

Согласно постановлению суда, девушка будет находиться под стражей 60 суток - до 13 августа - без возможности внесения залога.

"Судом учтены тяжесть преступления, в котором подозревается лицо, факт управления автомобилем без соответствующего на то права, а также особый общественный резонанс", - подчеркнул судья.

Кроме того, отмечается, что во время заседания стало известно, что Костраба трижды провалила экзамен по получению водительских прав.

На данный момент расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему), продолжается. Назначен ряд экспертиз.

ДТП в Ужгороде (Видео: facebook.com/pershij

Напомним, что жуткое ДТП в Киеве унесло жизнь молодой девушки, которая ехала на свадьбу.

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А также о том, что под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета.

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