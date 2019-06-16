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Мой парень все решит: в Ужгороде мажорка на Porsche устроила страшное ДТП

STYLERПроисшествия    16.06.2019 - 20:24
Мой парень все решит: в Ужгороде мажорка на Porsche устроила страшное ДТП
ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

ДТП в Ужгороде случилось по вине студентки, у которой даже не было прав

Дорожно-транспортное происшествие в Ужгороде произошло по вине 21-летней студентки из Свалявы, Иванны (Яны) Кострабы. Она находилась за рулем Porsche Cayenne, когда авто вылетело на встречную полосу и протаранило Ford Focus, в котором ехал 32-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

ДТП произошло вечером, 15 июня, возле Боздоского парка в Ужгороде. Водителя Ford госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Виновница аварии также оказалась в больнице. Ее подруга, которая находилась на пассажирском сидении в больнице в состоянии средней тяжести.

Правоохранители открыли уголовное дело в отношении виновницы ДТП по ст. 286 УКУ (Нарушение правила безопасности дорожного движения с пострадавшими).

 

ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (фото: facebook.com/Богдан Андреев)

Ужгородский городской глава Богдан Андриив стал свидетелем последствий аварии. Он проезжал мимо, когда увидел, что водителя Ford зажало в автомобиле, и вызвал спасателей.

Мой парень все решит: в Ужгороде мажорка на Porsche устроила страшное ДТП

ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (скрин: facebook.com/Богдан Андреев)

У 21-летней студентки Ужгородского национального университета Иванны (Яны) Кострабы на момент аварии не было при себе водительского удостоверения.

На месте ДТП она отказалась предъявить указанное удостоверение сотрудникам патрульной полиции, заявив, что "ее парень все решит". В официальной базе водителей также не обнаружили сведений о студентке.

Владелец авто, которое спровоцировало аварию, присутствовал на месте ДТП, сообщил о праве собственности на машину, а впоследствии навещал девушку в больнице.

 

ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (Иванна (Яна) Костраба, фото: zakarpattya.net.ua)

Жена пострадавшего Александра Костюка Юлия написала в Facebook, что ее муж в крайне тяжелом состоянии. У него многочисленные разломы черепа, ушиб внутренних органов и множественные переломы, его оперировали четыре часа.

"Уповаю на силу и здоровье любимого, ибо шансы врачи дают небольшие", - написала Юлия.

Сейчас Александр находится в состоянии комы, подключен к аппарату искусственного дыхания.

"Со стороны виновников даже никто не подошел, родителей девушки мы встретили у лифта с полицейским, но "ни тоски, ни любви, ни жалости" в их глазах я не увидела, им не до того, наверное..." - добавила жена потерпевшего.

Мой парень все решит: в Ужгороде мажорка на Porsche устроила страшное ДТП

ДТП в Ужгороде устроила мажорка на Porsche (скрин: facebook.com/Ужгород)

Ранее сообщалось, что жуткое ДТП в Киеве на Дружбы народов унесло жизни четырех человек, еще двое были срочно госпитализированы.

Как сообщалось ранее, недавно в результате ДТП в Киевской области на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек.

Также мы писали о том, что в Польше украинец пришел на помощь людям, которые попали в серьезное ДТП на трассе около города Щецин, где столкнулись семь автомобилей. При этом 6 человек погибло.

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