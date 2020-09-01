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В ДТП под Киевом арматура из грузовика вонзилась в авто: жуткие детали и фото

Автор: Светлана Мащенко

В ДТП под Киевом пострадала женщина из-за арматуры из грузовика

В Киевской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, из-за которого пострадала женщина - ее пришлось вырезать из салона автомобиля.

Виной аварии на Бышевской трассе (поворот на село Горбовичи) стал грузовик с арматурой. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Арматура вылетела из автомобиля и пронзила легковушку, что ехала позади. Из-за аварии пострадала женщина.

"Настоящий пункт назначения на Киевщине... На месте работают полиция, скорая и спасатели ГСЧС, которые извлекают пострадавшую женщину", - говорится в сообщении.

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Арматура из грузовика пронзила автомобиль (фото: dtp.kiev.ua)

На данный момент про состояние пострадавшей ничего не известно. Остается только надеяться, что обошлось без серьезных травм.

Ранее мы писали, что в Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных.

Также сообщалось, что в Одессе произошло ДТП, которое спасло жизни пешеходов. Появилось невероятное видео.

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