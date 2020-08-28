В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)

В Киеве произошло необычное ДТП (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве водитель убегал от полиции и разбил несколько автомобилей

В Киеве пьяный водитель прямо на глазах у патрульных потрощил пять автомобилей. Произошло это в Голосеевском районе на улице Антоновича вечером 27 августа.

Мужчина за рулем Mercedes таким образом пытался сбежать от правоохранителей, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Патрульных насторожило то, что после остановки водитель стал выполнять странные маневры на полосе общественного транспорта - ездил взад-вперед на глазах у патрульных.

Когда проверяли документы, заметили, что водитель ведет себя неадекватно. Ему предложили провести тест на алкоголь, но вместо этого он нажал на газ.

"Дальше события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя автомобилями, которые проезжали мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился", - говорится в сообщении.

В Киеве водитель устроил пьяное ДТП, из-за чего пострадало пять авто (фото: facebook.com/kyivpatrol)

46-летнего водителя все же задержали, но тест на опьянение проходить он отказался.

Теперь ему грозит ряд штрафов сразу по нескольким статьям за нарушения правил дорожного движения.

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