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В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)

Киев, Пятница 28 августа 2020 15:17
В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)
В Киеве произошло необычное ДТП (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель убегал от полиции и разбил несколько автомобилей

В Киеве пьяный водитель прямо на глазах у патрульных потрощил пять автомобилей. Произошло это в Голосеевском районе на улице Антоновича вечером 27 августа.

Мужчина за рулем Mercedes таким образом пытался сбежать от правоохранителей, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Патрульных насторожило то, что после остановки водитель стал выполнять странные маневры на полосе общественного транспорта - ездил взад-вперед на глазах у патрульных.

Когда проверяли документы, заметили, что водитель ведет себя неадекватно. Ему предложили провести тест на алкоголь, но вместо этого он нажал на газ.

"Дальше события развивались стремительно: водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя автомобилями, которые проезжали мимо. Проехав до перекрестка, въехал еще в два припаркованных авто и остановился", - говорится в сообщении.

В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)В Киеве пьяный водитель разбил пять авто прямо на глазах у патрульных (фото)

В Киеве водитель устроил пьяное ДТП, из-за чего пострадало пять авто (фото: facebook.com/kyivpatrol)

46-летнего водителя все же задержали, но тест на опьянение проходить он отказался.

Теперь ему грозит ряд штрафов сразу по нескольким статьям за нарушения правил дорожного движения.

Ранее мы писали, про страшные детали ДТП с курсантками в Киеве, двум из которых ампутировали ноги.

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