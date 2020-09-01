У ДТП під Києвом арматура з вантажівки вп'ялася в авто: моторошні деталі і фото

У Київській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, через яку постраждала жінка - її довелося вирізати з салону автомобіля.

Виною аварії на Бишівській трасі (поворот на село Горбовичи) стала вантажівка з арматурою. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Арматура вилетіла з автомобіля і пронизала легковик, що їхав позаду. Через аварію постраждала жінка.

"Справжній пункт призначення на Київщині... На місці працюють поліція, швидка і рятувальники ДСНС, які витягують постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.

Арматура з вантажівки пронизала автомобіль (фото: dtp.kiev.ua)

На цей момент про стан потерпілої нічого не відомо. Залишається тільки сподіватися, що обійшлося без серйозних травм.

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