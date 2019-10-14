ДТП в Киеве: в страшной аварии погибла молодая женщина-медик (фото)

В Киеве произошла жуткая авария с участием автомобиля скорой помощи, в которой погибла молодая женщина. Она ехала в автомобиле "скорой" и пыталась спасти ребенка в момент ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария произошла на пересечении бульвара Первова и проспекта Ватутина. Автомобиль "Пежо", в котором была женщина с двумя детьми, столкнулся с машиной скорой помощи, которая везла ребенка в больницу.

"Предварительно, девушка с двумя детьми на "Пежо" двигалась по улице Ватутина в сторону Троещины на зеленый свет. Скорая с больным ребенком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила "Пежо" в левый борт и перевернулась. Водитель скорой помощи сильно ударился головой об правую стойку и погиб на месте. Еще два медика в критическом состоянии были госпитализированы, ребенок в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Пассажиры автомобиля "Пежо" также пострадали и были госпитализированы.

Как сообщили очевидцы трагедии, водитель скорой помощи включил сирену, которая сигнализировала другим водителям о том, что автомобиль нужно пропустить, буквально за несколько секунд до столкновения.

Как стало известно позже, в ДТП погиб еще один человек – 23-летняя фельдшер, которая ценой своей собственной жизни пыталась спасти тяжелобольного ребенка, которого везли в больницу.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В социальных сетях пользователи высказали слова соболезнования и поддержки семье погибшего медика.