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Охранник супермаркета спас пострадавших в страшном ДТП в Полтаве: фото героя

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 18:45
Охранник супермаркета спас пострадавших в страшном ДТП в Полтаве: фото героя
ДТП в Полтаве - охранник спас пострадавших (коллаж: РБК-Украина)

Охранник супермаркета бросился к пострадавшим в ДТП в Полтаве

После тройного ДТП в Полтаве охранник одного из супермаркетов АТБ в Полтаве не раздумывая бросился на спасение. Денис Никул рассказал, что услышал резкий звук тормозов, а затем удар, когда вечером возвращался с работы.

Молодой человек не раздумывая бросился на помощь, захватив по пути еще одного прохожего, пишет Информатор.

В одной машине было три человека, а во втором авто - водитель и четырехлетний ребенок. Молодые люди стали быстро вытаскивать пассажиров, поскольку сейчас многие авто ездят на газу, и существовала угроза взрыва.

"Вторая машина была заблокирована автомобилем с одной стороны и столбом - с другой, потому пришлось позвать еще людей на помощь и оттолкнуть ее”, - рассказывает Денис.

Охранник супермаркета спас пострадавших в страшном ДТП в Полтаве: фото героя

Денис Никул, который спас пострадавших в ДТП в Полтаве (фото: kiev.informator.ua)

Первым достали ребенка, а затем водителя, который был без сознания. Приехавшая быстро скорая оказала пострадавшим помощь. На сегодняшний момент известно, что все участники аварии идут на поправку.

Денис рассказал, что спасенные очень благодарили его за поступок, а с одним из пострадавших в аварии парень общается до сих пор.

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