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ДТП в Киеве на пешеходном переходе: мать чудом успела спасти ребенка

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 09:39
ДТП в Киеве на пешеходном переходе: мать чудом успела спасти ребенка
В Киеве внедорожник сбил женщину с ребенком (Коллаж РБК-Украина)

Внедорожник сбил мать с ребенком в центре Киева

В Печерском районе города Киева внедорожник совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе. Женщина успела оттолкнуть ребенка, но сама пострадала. Детали инцидента сообщили на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Поздно вечером в среду, 9 октября, на перекрестке улиц Грушевского и Липской, в самом центре столицы, женщина-водитель совершила наезд на женщину с ребенком.

"На Грушевского (перекресток с Липской) дама на MAZDA (#AA5449XI), поворачивая с Липской, не заметила женщину с ребенком, которые переходили дорогу. К сожалению, хотя женщина успела оттолкнуть ребенка, избежать аварии не удалось – MAZDA задела маму", - сказано в сообщении.

ДТП в Киеве на пешеходном переходе: мать чудом успела спасти ребенка

В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе (Фото: Киев Оперативный)

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и бригаду скорой помощи. Пострадавшую женщину после осмотра было решено госпитализировать, так как медики заподозрили у пострадавшей перелом ноги.

Как уточнили очевидцы – авария произошла, когда женщина с ребенком пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

Ранее мы сообщали о том, что под Киевом в страшном ДТП погибли две сестры. Женщины переходили дорогу в неположенном месте и их сбил автомобиль "Ауди", который двигался на большой скорости. От удара женщины отлетели на несколько метров.

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