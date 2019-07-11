Отец посадил сына за руль: под Николаевом в ДТП погиб ребенок

В ДТП под Николаевом погиб ребенок (Коллаж РБК-Украина)

Мальчик выехал за рулем машины на трассу и попал в смертельную аварию

В Николаевской области трагически закончились забавы взрослого 30-летнего мужчины, который посадил за руль автомобиля своего 10-летнего сына. Автомобиль попал в ДТП и ребенок погиб. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Трагедия произошла в четверг, 11 июля, около 9 часов утра, возле поселка Ольшанское Николаевской области.

В ДТП столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2105, за рулем которого находился 10-летний местный житель и Opel. Ребенок скончался на месте от полученных ран.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем которого находился малолетний местный житель. В результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении полиции.

Фото: Национальная полиция

На место происшествия прибыли следователи Следственного управления ГУ НП Николаевской области, спасатели и сотрудники патрульной полиции.

"Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в полиции и добавили, что санкции этой статьи – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: Национальная полиция

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизы и устанавливают обстоятельства аварии. Что побудило отца посадить ребенка за руль – на данный момент неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве ребенку порезали руки на детской площадке.

А также рассказывали о том, что в Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей.