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У ДТП в Івано-Франківській області загинули діти: за кермом був депутат

STYLERЖиття    12.07.2019 - 13:43
У ДТП в Івано-Франківській області загинули діти: за кермом був депутат
ДТП в Івано-Франківській області (Колаж РБК-Україна)

Друзі депутата зробили все, щоб "відмазати" його від злочину

В Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинуло двоє маленьких дітей, два братика, 3 і 5 років. Мама хлопчиків на даний момент знаходиться в реанімації. Родичка постраждалої сім'ї Роксолана Чоп розповіла, що за кермом автомобіля, через яке сталося ДТП, був місцевий депутат. Він після аварії спробував приховати номер автомобіля. Про це жінка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"10 липня, близько 21:15, у селі Княжелука сталася страшна трагедія. На автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" зіткнулися два автомобілі: Ford Focus та Kia Sportage. В аварії загинули двоє малолітніх дітей, 3 і 5 років, мама знаходиться в реанімаційному відділенні Долинської ЦРЛ у важкому стані. З неофіційних джерел відомо, що водієм Kia був Проців Богдан 1984 року народження, близький родич місцевих бізнесменів братів Кіп", - написала Роксолана Чоп.

У ДТП в Івано-Франківській області загинули діти: за кермом був депутат

Скріншот фото (facebook.com/roksolana.chop)

Також стало відомо, що Проців – депутат Подберезької сільської ради. На місце аварії приїхали невідомі люди, які зняли з автомобіля номери і забрали всі особисті речі.

"За словами очевидців, з машини Kia невідомі люди зняли номери, забрали відеореєстратор і всі речі з автомобіля. Також є інформація, що водій був напідпитку, втік з місця злочину, дивним чином опинився за 70 км від місця ДТП в обласній лікарні. Нам невідомо, чи затримали водія, а також була проведена експертиза", - додала родичка і попросила всіх, хто був свідком аварії, надати дані – фото або відео.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Kia вилетів на зустрічну смугу, де відбулося лобове зіткнення з автомобілем, в якому були маленькі діти.

Місцеві жителі обурені тим, що злочин намагаються приховати і зібралися організувати мітинг біля Долинського відділення поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаївській області в ДТП загинула дитина, яку батько посадив за кермо і виїхав з ним на трасу.

А також розповідали про те, що у Києві зафіксували чоловіка, які їздив по місту в автомобілі з дитиною за кермом.

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