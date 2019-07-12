Наверное, иконка есть: сеть в шоке от ребенка за рулем машины

В Киеве ребенка посадили за руль (Коллаж РБК-Украина)

Многие родители не понимают, что подвергают детей смертельной опасности

В Киеве жители зафиксировали автомобиль, в котором отец посадил ребенка за руль транспортного средства и так ехал по улице. Об этом написал Антон Витязь на своей странице в Facebook.

Антон Витязь опубликовал фотографию, где видно, что взрослый мужчина посадил на колени ребенка лет 5-7 и так ехал по улице за рулем автомобиля.

"Наверное, у дебила иконка есть. Эту машину мы догнали на Радунской. Машина шла во втором ряду – мы успели ее догнать и сфоткать, когда джип притормозил у светофора. Мой личный опыт на Радунской – я попал в ДТП, когда в нашу машину во встречки, через двойную, влетел джип и разнес полмашины. Я пристегнут, и у меня плюс-минус крепкий шкаф- и то долго очухивался от удара. Поэтому оправдание – это спокойная дорога, село – не катит. Это полноценная дорога. Со всеми рисками на ней", - написал Витязь и добавил, что по номерам – владелец машины киевлянин, живет на Троещине.

Фото: facebook.com/anton.vityaz

Он отметил, что многие родители не понимают, какой опасности они подвергают ребенка и считают, что несколько километров по сельской дороге с низкой скоростью – это безопасно.

"Этот водитель в городе, где риск простых ДТП из серии "разбили бампера" высокий. Что будет при резком торможении или ударе - водитель сначала своим телом впечатает ребенка в руль, сломав ему грудную клетку, а потом дело довершит подушка, выстрелившая... Изучите статистику ДТП с детьми в машине, и последствия, там всё очень печально, у нас любят без кресел и не пристегнутых", - добавил автор поста.

В комментариях пользователи были шокированы таким безответственным поведением отца, хотя многие признались, что иногда сажают детей за руль или на колени, но возле гаража или на проселочной дороге возле дома.

Скриншот комментариев (facebook.com/anton.vityaz)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаевской области погиб 10-летний мальчик, которого отец посадил за руль и выехал на трассу.

А также мы рассказывали о том, что в Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей.