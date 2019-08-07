ДТП с "херсонской Зайцевой": появились новые шокирующие подробности

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Херсоне 1 августа. Жена местного бизнесмена Олега Шапошникова сбила 14-летнюю Варю и 15-летнего Богдана, когда они переходили пешеходный переход. По словам очевидцев, резонансное дело сейчас пытаются замять. Об этом пишет местное издание Today.ua.

Напомним, подростки переходили дорогу недалеко от перекрестка улиц Сретенская и Рабочая впереди маршрутки, которая их пропускала. В это время с левой полосы вылетел Volkswagen Touareg, который разбросал детей по дороге. Мальчик отлетел вперед и автомобиль его еще раз переехал. Детей оперативно забрала скорая. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

ДТП в Херсоне (видео: видео: facebook.com/factorinfo)

У обоих детей перелом костей таза, ушиб легких и сотрясение мозга. У мальчика резаные раны на голове.

Подозреваемая в наезде на детей 31-летняя Яна Шапошникова оперативно закрыла свои данные в социальных сетях, однако некоторые сведения и фото все же остались. О жене бизнесмена известно, что она имеет свою линию одежды. Ее муж - владелец "дверного бизнеса" в Херсоне (завода "Новый стиль" и магазина "Дверной двор").

Скрин из соцсети Яны Шапошниковой

Стало известно, что муж-бизнесмен виновницы ДТП подходил к свидетелям и убеждал, что они дают неверные показания. Мол, дети перебегали дорогу в неположенном месте.

"Когда приехал следователь, ко мне подошел муж женщины, которая сбила детей, и начал доказывать, что я даю неверные показания, якобы дети вообще шли не по пешеходу, а перебегали дорогу в неположенном месте. Это при том, что ДТП произошло в 10-15 метрах от меня, и еще 6 свидетелей дали аналогичные показания о том, что ДТП произошло на пешехода! Мне очень не хочется, чтобы дело "замяли". Виновные должны быть наказаны!" - рассказал очевидец ДТП.

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