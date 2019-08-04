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В Херсоне местная "Зайцева" сбила детей на "зебре": новый поворот в деле

STYLERПроисшествия    04.08.2019 - 21:31
В Херсоне местная "Зайцева" сбила детей на "зебре": новый поворот в деле
В Херсоне женщина сбила двух подростков - все детали (коллаж РБК-Украина)

Горе-водительницей оказалась жена директора одного из заводов в Херсоне

В Херсоне женщина сбила двух подростков на пешеходном переходе. Инцидент произошел 1 августа. Удалось установить личность девушки, которая виновата в аварии. Как оказалось, горе-водительница – жена директора завода "Новый стиль" и магазина "Дверной двор" Олега Шапошникова, Яна. Об этом сообщает издание ТСН.

Как сообщается, подозреваемая в жутком ДТП удалилась из социальных сетей прямо на глазах у очевидцев. Правда, пользователи все равно успели заскринить ее фото. Яне Шапошниковой – 31 год, она имеет свою линейку одежды. В сети считают, что дело о страшном ДТП пытаются замять.

Момент ДТП зафиксирован на видеорегистратор одного из очевидцев аварии. На видео видно, как маршрутка пропускает подростков, когда по правому ряду вылетает Volkswagen Touareg и сносит людей, раскидывая по дороге. Из-за Яны едва не погибли 14-летняя Варя и 15-летний Богдан. Родители рассказали, что дети шли в библиотеку сдавать книжки. Сейчас они проходят реабилитацию.

По словам врачей, угрозы жизни нет, однако подростки получили тяжелые травмы, из-за которых лечение будет длиться несколько месяцев. Заместитель главного врача Херсонской областной детской больницы Виктор Бурдовицын рассказал, какие травмы получили дети.

"Перелом костей таза у обеих детей. Сотрясение головного мозга и рубленые раны на голове. У девушки – только сотрясение мозга. И ушиб легких и грудной клетки у обоих", – сообщил врач.

В Херсоне женщина сбила двух подростков - все детали (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, что ранее в Херсоне перевернулся автобус с бюллетенями.

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