У ДСНС показали, як героїчно борються із наслідками обстрілів Києва (фото)

Зранку 19 грудня росіяни вкотре обстріляли міста України. Унаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та є двоє потерпілих.
На місце обстрілів відразу прибули працівники ДСНС для боротьби із наслідками влучань. Героїчними фото поділилися на сторінці служби порятунку у Facebook.
Через ранковий обстріл було зруйновано приватні будинки та пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На місцях спалахнули пожежі, боротися з якими приїхали герої без зброї - працівники ДСНС.
ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)
"Нічна атака на столицю та Київську область. Підрозділи на місцях. Працюємо та ліквідовуємо наслідки. Ось так росіяни привітали наших дітей зі святом", - прокоментував ситуацію один із пожежників.
ДСНС борються із наслідками обстрілів (фото: facebook.com/petrovpavelp)
У коментарях до допису користувачі дякують рятувальникам за роботу та називають росіян негідниками.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів у Києві та області діють екстрені відключення світла.
Олексій Данілов також розповів, чи варто українцям чекати на обстріли в новорічну ніч.