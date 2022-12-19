ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей. Фото з місця обстрілу

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 грудня 2022 09:07
Через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей. Фото з місця обстрілу Фото: через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок атаки дронами-камікадзе у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

"Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 19 грудня росіяни випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Вибух
NEWS
ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом: нові карти боїв
ЗСУ вибили окупантів з позицій під Бахмутом: нові карти боїв
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах