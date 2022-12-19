Через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей. Фото з місця обстрілу
Внаслідок атаки дронами-камікадзе у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"За попередніми даними через ворожу атаку постраждало двоє осіб. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 19 грудня 2022 року внаслідок атаки Київщини безпілотними літальними апаратами пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
"Крім того, на території Київської області пошкоджено приватні житлові будинки", - додали у відомстві.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, 19 грудня росіяни випустили по Київській області дрони. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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