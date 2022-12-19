Через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей. Фото з місця обстрілу

Фото: через атаку дронів по Києву та області постраждали двоє людей (t.me/pgo_gov_ua)

Внаслідок атаки дронами-камікадзе у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.