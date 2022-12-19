В ГСЧС показали, как героически борются с последствиями обстрелов Киева (фото)

Как ГСЧС борются с огнем

Из-за утренних обстрелов были разрушены частные дома и повреждены объекты критической инфраструктуры. На местах вспыхнули пожары, бороться с которыми приехали герои без оружия - работники ГСЧС.

ГСЧС борются с последствиями обстрелов (фото: facebook.com/petrovpavelp)

"Ночная атака на столицу и Киевскую область. Подразделения на местах. Работаем и ликвидируем последствия. Вот так россияне поздравили наших детей с праздником", - прокомментировал ситуацию один из пожарных.

ГСЧС борются с последствиями обстрелов (фото: facebook.com/petrovpavelp)

В комментариях к сообщению пользователи благодарят спасателей за работу и называют россиян негодяями.