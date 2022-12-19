Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку

У Києві у понеділок, 19 грудня, запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК .

"У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла", - сказано на сайті.

Це означає, що від наразі графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Зазначимо, що вночі столиця витримала кілька хвиль атак дронами-камікадзе. Росіяни випустили 20 "Шахедів", 15 з них збили.

Нагадаємо, вчора у Києві вимикали лише половину черг, найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.

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