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Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 08:27
Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку Фото: у Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві у понеділок, 19 грудня, запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла", - сказано на сайті.

Це означає, що від наразі графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Зазначимо, що вночі столиця витримала кілька хвиль атак дронами-камікадзе. Росіяни випустили 20 "Шахедів", 15 з них збили.

Нагадаємо, вчора у Києві вимикали лише половину черг, найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.

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Електроенергія відключеня світла ДТЕК Київ
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