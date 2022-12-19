Графіки не діють. У Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку
Фото: у Києві ввели екстрені відключення світла через ворожу атаку (Getty Image)
У Києві у понеділок, 19 грудня, запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.
"У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла", - сказано на сайті.
Це означає, що від наразі графіки стабілізаційних відключень не працюють.
Зазначимо, що вночі столиця витримала кілька хвиль атак дронами-камікадзе. Росіяни випустили 20 "Шахедів", 15 з них збили.
Нагадаємо, вчора у Києві вимикали лише половину черг, найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.
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